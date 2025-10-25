Πώς το αλκοόλ, ακόμη και σε μικρή ποσότητα, «οδηγεί» στην άνοια – Τι αποκαλύπτουν πρόσφατες έρευνες

Για χρόνια, η κοινή σοφία και η επιστήμη ήταν ότι λίγο αλκοόλ δεν ήταν κακό – και μάλιστα ωφέλιμο – για την υγεία σας. Ωστόσο, νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο BMJ Evidence-Based Medicine δείχνει ότι ακόμη και η ελαφριά κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο άνοιας.

Το εύρημα προέρχεται από δεδομένα περισσότερων από 550.000 ενηλίκων ηλικίας 56 έως 72 ετών, καθώς και από γενετικές πληροφορίες από 2,4 εκατομμύρια συμμετέχοντες στη μελέτη. Αυτό προσθέτει σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορούν να είναι επιβλαβείς για την υγεία μας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του κινδύνου καρκίνου ή της διαταραχής του ύπνου.

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – περισσότερα από 12 ποτά την εβδομάδα – και η διαταραχή χρήσης αλκοόλ έχουν συνδεθεί εδώ και καιρό με την άνοια, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Πόση ζημιά μπορεί να προκαλέσει ένα ποτό;

Στο παρελθόν, η επιστήμη σχετικά με ένα περιστασιακό ποτήρι κρασί ή μπύρα ήταν πιο αισιόδοξη. Μια σημαντική μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2003 φάνηκε να δείχνει ότι τα άτομα που έπιναν ένα ποτό την ημέρα είχαν στην πραγματικότητα λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άνοια από εκείνα που δεν έπιναν καθόλου.

«Για πολύ καιρό πιστεύαμε ότι ο καλύτερος – και πιο υγιεινός – τρόπος για να προσεγγίσουμε την κατανάλωση αλκοόλ και την υγεία του εγκεφάλου ήταν να πίνουμε περίπου ένα ποτό την ημέρα», δήλωσε ο Joel Gelernter, καθηγητής ψυχιατρικής, γενετικής και νευροεπιστήμης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Yale και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Ο ίδιος ο Gelernter αναφέρει πως έπινε τακτικά ένα ποτό την ημέρα, αφού τα διαθέσιμα δεδομένα έδειχναν πως αυτό δεν θα είχε συνέπειες στη γνωστική λειτουργία.

Ωστόσο – όπως λέει – τα νέα στοιχεία τον έχουν κάνει να αποφεύγει πλέον το αλκοόλ.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι ακόμη και μια μικρή ποσότητα αλκοόλ μπορεί να έχει αρνητικές γνωστικές επιπτώσεις στο μέλλον», είπε ο Gelernter, προτρέποντάς μας να επανεξετάσουμε το πόσα ποτά πίνουμε.

Ενημέρωση και όχι τιμωρία

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι το ζητούμενο είναι να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα, προκειμένου το κάθε άτομο να μπορεί να διαχειριστεί τον κίνδυνο κατά βούληση. Σε καμία περίπτωση, στόχος τους δεν είναι – όπως επισημαίνουν – να επιβάλλουν απαγορεύσεις και περιορισμούς, που τα ίδια τα άτομα δεν συμμερίζονται.

«Είναι εντάξει να πίνουμε», δήλωσε η Natalie Zahr, επίκουρη καθηγήτρια ψυχιατρικής και συμπεριφορικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. «Δεν πρέπει να το φοβόμαστε αυτό καθαυτό. Πρέπει να απολαμβάνουμε το αλκοόλ την κατάλληλη στιγμή, στο σωστό μέρος», σημείωσε.

Ωστόσο, η επίδραση του αλκοόλ στον εγκέφαλό μας πιθανότατα εξαρτάται από την ποσότητα που καταναλώνεται. Αν «μειώσετε την ποσότητα, ακόμα κι αν δεν το κόψετε εντελώς, τότε αυτό πιθανότατα θα σας ωφελήσει», δήλωσε η Anya Topiwala, ανώτερη κλινική ερευνήτρια και επίτιμη σύμβουλος ψυχίατρος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Άνοια και αλκοόλ: Μία αμφίδρομη σχέση

Με βάση προηγούμενες μελέτες είχε ήδη παρατηρηθεί μία μικρή αύξηση του κινδύνου άνοιας για όσους δεν πίνουν, κίνδυνος που για όσους καταναλώνουν πολύ αλκοόλ είχε φανεί πως ανεβαίνει κατακόρυφα.

Η πιο πρόσφατη μελέτη, του Gelernter, βασίζεται σε δεδομένα που έδωσαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες για τον εαυτό τους και σε γενικές γραμμές συμφωνεί με τα πορίσματα των προηγούμενων μελετών.

Βέβαια, καθώς η λήψη δεδομένων από τους ίδιους του συμμετέχοντες ενέχει κινδύνους (όπως το ότι ίσως να μην θυμούνται με ακρίβεια όλες τις φορές που κατανάλωσαν αλκοόλ ή τις συνθήκες υπό τις οποίες το κατανάλωσα), οι ερευνητές χρησιμοποίησαν και μία ακόμη μεθοδολογία.

Αξιοποίησαν γονιδιακά δεδομένα που συλλέχθηκαν από 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους για να προβλέψουν πόσο πιθανό είναι να πίνουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής τους και τους επέτρεψαν να συμπεράνουν την αιτιότητα.

Διαπίστωσαν, λοιπόν, ότι η αύξηση της πρόσληψης αλκοόλ αύξανε αναπόφευκτα τον κίνδυνο άνοιας: Κάθε τριπλάσια αύξηση της συχνότητας κατανάλωσης αλκοόλ αύξανε τον κίνδυνο άνοιας κατά 15% σε όλη τη ζωή κάποιου. Δηλαδή, η αύξηση της πρόσληψης από ένα ποτό σε τρία ποτά την εβδομάδα ή από τρία ποτά σε εννέα ποτά την εβδομάδα συσχετίστηκε με 15% αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

Η μελέτη αντέκρουσε, επίσης, προηγούμενη έρευνα που διαπίστωσε ότι το αλκοόλ ήταν «προστατευτικό» ή ότι όσοι έπιναν ελαφρά έως μέτρια είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας, ακόμη και σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν.

Όσοι δεν έπιναν μπορεί να είχαν υψηλότερο κίνδυνο άνοιας, επειδή αυτή η ομάδα περιελάμβανε άτομα που μπορεί να ήταν στο παρελθόν πότες και σταμάτησαν να πίνουν λόγω προβλημάτων υγείας, όπως η γνωστική εξασθένηση, διαπιστώνει η τελευταία έρευνα.

Ακόμη, ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι πως τα άτομα που εμφάνισαν άνοια μείωσαν την κατανάλωσή τους ταχύτερα από όσους δεν παρατήρησαν κανένα ανησυχητικό σημάδι, γεγονός που υποδηλώνει ότι η γνωστική εξασθένηση θα μπορούσε να οδηγεί τους ανθρώπους στο να πίνουν λιγότερο.

Αυτό οδηγεί σε ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα – η κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει την άνοια, αλλά ισχύει και το αντίστροφο: Η άνοια επηρεάζει την κατανάλωση αλκοόλ.