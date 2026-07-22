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Νεκρός στο γραφείο του o ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών
Ειδήσεις
08:06 - 22 Ιουλ 2026

Νεκρός στο γραφείο του o ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Reporter.gr Newsroom
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών για τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 22:00, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο, αποκλείοντας τον χώρο ώστε να ξεκινήσει η συλλογή στοιχείων και η προβλεπόμενη έρευνα. Σημειώνεται ότι ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε από τις κόρες του. Τον είχαν αναζητήσει στο γραφείο του, αφού προηγουμένως δεν είχαν καταφέρει να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του.

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές έως τώρα, η υπόθεση εξετάζεται ως πιθανή εγκληματική ενέργεια. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Ο γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο γραφείο του, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, όπου στο παρελθόν είχε αναλάβει σημαντικές δικαστικές υποθέσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τα τραύματα ή τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η νεκροψία-νεκροτομή, ενώ παράλληλα οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται.

Οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο και λαμβάνουν καταθέσεις, με στόχο να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γνωστός ποινικολόγος. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

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