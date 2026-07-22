Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου – Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Δευτέρας στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 158, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, οι συγγενείς του τον αναζητούσαν επί ώρες χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά, οι δύο 16χρονες κόρες του μετέβησαν στο κτίριο, όμως δεν είχαν κλειδιά για να μπουν. Ο διαχειριστής τούς άνοιξε την είσοδο και, όταν μπήκε στο γραφείο – το οποίο ο δικηγόρος χρησιμοποιούσε κατά διαστήματα και ως χώρο διαμονής – βρέθηκε αντιμέτωπος με το άψυχο σώμα του. Αμέσως απομάκρυνε τις ανήλικες από το σημείο και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τον χώρο, ενώ στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ιατροδικαστής. Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν τον θάνατο του ποινικολόγου στις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Το θύμα εντοπίστηκε γυμνό στο δάπεδο του υπνοδωματίου, μέσα σε λίμνη αίματος και σε εμβρυακή στάση. Τα ρούχα του ήταν τακτοποιημένα σε καρέκλες, ενώ ο χώρος δεν έφερε εμφανή ίχνη αναστάτωσης ή έρευνας, στοιχείο που δεν συνηγορεί, τουλάχιστον με τα έως τώρα δεδομένα, σε ληστρικό κίνητρο.

Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα προκύπτει ότι ο δικηγόρος δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο αντικείμενο, αλλά ότι οι θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις προκλήθηκαν πιθανότατα από γροθιές, κλωτσιές ή από πρόσκρουση του κεφαλιού του σε σκληρή επιφάνεια.

Αν και ο Σταύρος Γεωργίου είχε χειριστεί στο παρελθόν ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές υποθέσεις, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δεν οδηγούν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η δολοφονία σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Αντίθετα, εξετάζεται με μεγαλύτερη βαρύτητα το ενδεχόμενο προσωπικού κινήτρου, χωρίς να αποκλείεται κανένα σενάριο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί αναμένεται να λάβουν καταθέσεις από πρόσωπα του στενού και ευρύτερου περιβάλλοντός του, να συλλέξουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και να αξιοποιήσουν κάθε στοιχείο από το παρελθόν του θύματος που θα μπορούσε να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.