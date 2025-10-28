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Διπλωματική αμηχανία στη Ρώμη: Η Μελόνι δεν γεφύρωσε το χάσμα Όρμπαν με την υπόλοιπη Ευρώπη
Ειδήσεις
15:05 - 28 Οκτ 2025

Διπλωματική αμηχανία στη Ρώμη: Η Μελόνι δεν γεφύρωσε το χάσμα Όρμπαν με την υπόλοιπη Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Η ιταλική πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες με τον Βίκτορ Όρμπαν, ωστόσο οι αποκλίνουσες θέσεις για τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην πολιτική σκηνή της Ιταλίας.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, έντονος προβληματισμός επικρατεί στην Ιταλία μετά τη συνάντηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τον Ούγγρο ομόλογό της, Βίκτορ Όρμπαν, στη Ρώμη. Η επίσημη ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης έκανε λόγο για συζητήσεις γύρω από την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ωστόσο το κλίμα που επικράτησε φαίνεται πως ήταν πολύ πιο σύνθετο.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η Μελόνι βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς δεν κατάφερε να γεφυρώσει το βαθύ χάσμα που χωρίζει τον Όρμπαν από τις Βρυξέλλες. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός δεν μάσησε τα λόγια του, δηλώνοντας στην La Repubblica ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μετράει καθόλου, είναι εκτός παιχνιδιού», ενώ αποκάλυψε πως σκοπεύει να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να τον πείσει «να άρει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ιδιαίτερα στο πετρέλαιο».

Οι σχέσεις με τη Μόσχα στο επίκεντρο

Παρότι οι δύο ηγέτες συνεχάρησαν τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές, οι διαφορές τους στο θέμα της Ρωσίας παραμένουν αγεφύρωτες. Ο Όρμπαν, λίγο πριν αναχωρήσει από τη Ρώμη, ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ότι «η Ευρώπη πρέπει να ξεκινήσει απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για μια συνολική συμφωνία ασφάλειας και για το μέλλον της Ουκρανίας».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ιταλική πρωτεύουσα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η συνάντηση κορυφής Πούτιν–Τραμπ στη Βουδαπέστη πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύντομα», προκαλώντας αντιδράσεις τόσο στην Ιταλία όσο και στις Βρυξέλλες.

Η στάση της ιταλικής κυβέρνησης

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ερωτηθείς για την επίσκεψη Όρμπαν, παραδέχθηκε ότι «οι προσωπικές του απόψεις για τη Μόσχα διαφέρουν από εκείνες του Ούγγρου πρωθυπουργού», προσθέτοντας ωστόσο πως «όταν συζητάς με κάποιον, δεν σημαίνει ότι ταυτίζεσαι με τις θέσεις του».

Η δήλωση αυτή θεωρήθηκε προσπάθεια εξισορρόπησης, σε μια στιγμή που η κυβέρνηση Μελόνι προσπαθεί να διατηρήσει καλή σχέση τόσο με τη Βουδαπέστη όσο και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η ιταλική αντιπολίτευση δεν άφησε ασχολίαστη τη στάση της πρωθυπουργού. Κόμματα του κεντροαριστερού φάσματος ζήτησαν από την Τζόρτζια Μελόνι να «λάβει ξεκάθαρες αποστάσεις από τις θέσεις και τις δηλώσεις του Βίκτορ Όρμπαν», επισημαίνοντας ότι «η Ιταλία δεν μπορεί να στέλνει αντιφατικά μηνύματα σε μια περίοδο που η ενότητα της ΕΕ δοκιμάζεται».

Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι μετά τη συνάντηση στο Παλάτσο Κίτζι δεν πραγματοποιήθηκε καμία κοινή συνέντευξη Τύπου, ούτε καν μια σύντομη δήλωση των δύο ηγετών προς τα ιταλικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης — μια σιωπή που, όπως σχολίασε η Corriere della Sera, «μιλά περισσότερο από κάθε επίσημη ανακοίνωση».

Η συνάντηση Μελόνι–Όρμπαν, που υποτίθεται ότι θα ενίσχυε τη συνεργασία Ρώμης–Βουδαπέστης, ανέδειξε τελικά τις βαθιές διαιρέσεις εντός της ΕΕ γύρω από τη στάση απέναντι στη Μόσχα και το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία. Για τη Μελόνι, το στοίχημα της ισορροπίας ανάμεσα στην ευρωπαϊκή ενότητα και τις εθνικές στρατηγικές φαίνεται να γίνεται όλο και πιο δύσκολο.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/10/2025 - 14:56
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