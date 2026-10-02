ΕΕ: Στο τραπέζι αποδέσμευση 50 εκατ. βαρελιών ντίζελ μετά τις αμερικανικές πιέσεις

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν την Παρασκευή (2/10) γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, σε μια προσπάθεια να απαντήσουν στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για συμβολή στην αποκλιμάκωση των ραγδαία αυξανόμενων τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες των συνομιλιών και μίλησαν στο Reuters.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών εξέτασαν γαλλική πρόταση, βάσει της οποίας οι ευρωπαϊκές χώρες θα αποδεσμεύσουν 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ, ενώ τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα προχωρήσουν παράλληλα σε αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τα υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας της Γαλλίας δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της πρότασης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ζητήσει από μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Γερμανία, να διαθέσουν 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ μέσα σε διάστημα 20 ημερών, όπως ανέφερε μία από τις πηγές στο Reuters.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε προηγουμένως ζητήσει από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν πετρέλαιο από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης ντίζελ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ, με στόχο να περιοριστούν οι τιμές των καυσίμων στην αμερικανική αγορά ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Πλήγμα στην παγκόσμια αγορά ντίζελ

Η παγκόσμια αγορά ντίζελ βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές πιέσεις στην προσφορά. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει επηρεάσει τις ροές καυσίμων, ενώ η Ρωσία έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ μετά τις ζημιές που προκάλεσαν ουκρανικές επιθέσεις σε αρκετά διυλιστήριά της.

Παράλληλα, οι κινεζικές εταιρείες διύλισης έχουν αναστείλει τις εξαγωγές καυσίμων για τον Οκτώβριο, με στόχο την ενίσχυση των εγχώριων αποθεμάτων, σύμφωνα με πηγές. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει νέα πίεση στη διεθνή αγορά καυσίμων.

Στην τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής, οι χώρες της ΕΕ συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο οποιαδήποτε συμφωνία για νέα αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ να συνοδευτεί από δέσμευση των ΗΠΑ ότι δεν θα προχωρήσουν μονομερώς σε απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Στο επίκεντρο και η G7

Οι ηγέτες των χωρών της G7 ενδέχεται να πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη το απόγευμα της Παρασκευής, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματά τους. Η Γαλλία ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7. Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει ήδη συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στις αγορές πετρελαίου και καυσίμων και επιδιώκει συντονισμένη δράση των χωρών της G7 για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών, χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ο οποίος αριθμεί 32 μέλη, είχε συμφωνήσει τον Μάρτιο να προχωρήσει σε συντονισμένη αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, ως απάντηση στις διαταραχές της προσφοράς που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η συγκεκριμένη αποδέσμευση αποτέλεσε τη μεγαλύτερη συντονισμένη κίνηση αυτού του είδους στην ιστορία του Οργανισμού.