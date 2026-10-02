Ρωσία: Στο τραπέζι μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ

Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μερική άρση της απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ, εφόσον η εγχώρια παραγωγή υπερβεί τη ζήτηση, εξέλιξη που δημιουργεί προοπτικές για ενίσχυση της προσφοράς στις διεθνείς αγορές καυσίμων, οι οποίες εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και των προβλημάτων στις προμήθειες.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ, μιλώντας στην άνω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, δήλωσε παράλληλα ότι η κατάσταση στην εγχώρια αγορά καυσίμων παραμένει προς το παρόν ισορροπημένη.

Η Μόσχα παρέτεινε αυτή την εβδομάδα έως τα τέλη Οκτωβρίου την απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ από τους παραγωγούς καυσίμων, εντείνοντας τις πιέσεις που δέχεται η παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Πριν από την επιβολή των περιορισμών, η Ρωσία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ παγκοσμίως, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, το καλοκαίρι άρχισε να περιορίζει τις υπεράκτιες πωλήσεις, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, η τροφοδοσία της οποίας είχε επηρεαστεί από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης.

«Σήμερα, η αγορά του ντίζελ είναι ισορροπημένη και η τροφοδοσία είναι επαρκής. Παρότι παρατείναμε την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ έως τα τέλη Οκτωβρίου μόλις πριν μερικές μέρες, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και εάν η παραγωγή ντίζελ ξεπερνάει την εγχώρια ζήτηση, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο της μερικής επανέναρξης των εξαγωγών», δήλωσε ο Νόβακ.

Πιέσεις στην παγκόσμια αγορά καυσίμων

Οι ελλείψεις καυσίμων διεθνώς, σε συνδυασμό με την απότομη άνοδο των τιμών, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί, οι τιμές του ντίζελ έχουν καταγράψει ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 6,50 δολάρια το γαλόνι, καθώς οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία περιορίζουν τις διαθέσιμες ποσότητες καυσίμων και δυσχεραίνουν τις μεταφορές τους.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί παράλληλα πολιτικές πιέσεις για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να επαναφέρει την τροφοδοσία των παγκόσμιων αγορών με ρωσικό ντίζελ έως ότου αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.

Ο Νόβακ ανέφερε επίσης ότι η κατάσταση όσον αφορά τις επιθέσεις ουκρανικών drones στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας παραμένει «τεταμένη».

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές αρχές απέτρεψαν επιθέσεις εναντίον τεσσάρων διυλιστηρίων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση των ζημιών που υπέστη μία από τις εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι ζημιές που έχουν προκληθεί από τις επανειλημμένες επιθέσεις σε διυλιστήρια είναι σημαντικά μικρότερες χάρη στα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί.

«Αυτό μας επιτρέπει να αποκαθιστούμε τον κατεστραμμένο εξοπλισμό και να επαναφέρουμε τις εγκαταστάσεις σε λειτουργία πιο γρήγορα μετά τις επισκευές», δήλωσε.