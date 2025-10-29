Χέγκσεθ: Η συμμαχία Ιαπωνίας - ΗΠΑ, σημαντική για την αποτροπή της κινεζικής στρατιωτικής απειλής

Η συμμαχία μεταξύ της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζεται «απαραίτητη για την αποτροπή της κινεζικής στρατιωτικής επιθετικότητας», σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα στο Τόκιο με τον Ιάπωνα ομόλογό του Σινζίρο Κοϊζούμι.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ιαπωνία, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται σήμερα, με την άμυνα να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

«Προκειμένου να ανταποκριθούμε σε απρόβλεπτα περιφερειακά γεγονότα και να εγγυηθούμε την ασφάλεια της χώρας μας, μαζί με την Ιαπωνία, προσβλέπουμε στη συνέχιση της ενίσχυσης της συμμαχίας μας», τόνισε ο Χέγκσεθ.

Η Ιαπωνία, παρά το ειρηνιστικό μεταπολεμικό της σύνταγμα που περιορίζει τις στρατιωτικές της δυνατότητες σε αμυντικές δράσεις, προσανατολίζεται πλέον σε μια πιο δυναμική στρατιωτική πολιτική υπό την ώθηση των ΗΠΑ. Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Κοϊζούμι ανακοίνωσε ότι η χώρα του σκοπεύει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ ως το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, στις 31 Μαρτίου, δύο χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

«Με δεδομένη τη σημαντική ενίσχυση των βαλλιστικών δυνατοτήτων στην περιοχή, είναι σημαντικό να εδραιώσουμε την αντιαεροπορική μας άμυνα», σημείωσε ο Κοϊζούμι, προσθέτοντας ότι η Κίνα αυξάνει συνεχώς τον αμυντικό της προϋπολογισμό χωρίς επαρκή διαφάνεια.

Ο Χέγκσεθ χαιρέτισε τα σχέδια της Ιαπωνίας, χαρακτηρίζοντάς τα «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», αν και τόνισε ότι δεν υπέβαλε συγκεκριμένο αίτημα σχετικά με το ύψος των αμυντικών δαπανών.

Χθες, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε στον πρόεδρο Τραμπ ότι είναι αποφασισμένη να ενισχύσει τις αμυντικές ικανότητες της χώρας της, εκφράζοντας την επιθυμία οι διμερείς σχέσεις να εισέλθουν σε μια «νέα, χρυσή εποχή».

«Χάρηκα που είδα, μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ, τη δέσμευση της πρωθυπουργού Τακαΐτσι να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της Ιαπωνίας. Είναι καταπληκτικό και ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», τόνισε ο Χέγκσεθ.

Η επίσκεψη Τραμπ και οι συναντήσεις με Ιάπωνες αξιωματούχους καταδεικνύουν τη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, εν μέσω αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας της Κίνας.