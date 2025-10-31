ΗΠΑ: Δικαστική εντολή επιβάλλει τη συνέχιση του προγράμματος SNAP για φτωχά νοικοκυριά

Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε σήμερα 31/10 την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσει σε λειτουργία το πρόγραμμα SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), το οποίο παρέχει βοήθεια σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα για την αγορά τροφίμων. Η διακοπή του προγράμματος είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο λόγω της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ καλείται να χρησιμοποιήσει πόρους έκτακτης ανάγκης ώστε να συνεχιστούν οι παροχές σε περισσότερους από 42 εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες. Η κυβέρνηση είχε επικαλεστεί έλλειψη πόρων, υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο δεν εξουσιοδοτείται να καταβάλει τα ποσά χωρίς έγκριση του Κογκρέσου και την άρση του shutdown που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου.

Ο δικαστής Τζον ΜακΚόνελ του Ρόουντ Άιλαντ, στον οποίο είχαν προσφύγει δήμοι, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ένα σωματείο, έκρινε ότι η αναστολή του SNAP είναι παράνομη. Οι ενάγοντες τόνισαν ότι το Υπουργείο διαθέτει ακόμη πόρους, όπως τα 5,25 δισεκατομμύρια δολάρια από το ταμείο έκτακτης ανάγκης που έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο για τη λειτουργία του προγράμματος, καθώς και ένα ξεχωριστό ταμείο ύψους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αποφευχθεί η διακοπή των παροχών.

Η απόφαση αυτή διασφαλίζει ότι τα φτωχά νοικοκυριά στις Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τη στήριξη που χρειάζονται για βασικές ανάγκες, ενώ η κυβέρνηση καλείται να επανεξετάσει τη διαχείριση των πόρων εν μέσω του συνεχιζόμενου shutdown.