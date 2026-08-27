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H 1η Cycladic Biennale στη Νάξο αναζητά όσα αφήνει πίσω η μνήμη
Magazino
20:45 - 27 Αυγ 2026

H 1η Cycladic Biennale στη Νάξο αναζητά όσα αφήνει πίσω η μνήμη

Reporter.gr Newsroom
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Με τίτλο «What Re-mains (Τι Απο-μένει;)», η πρώτη Cycladic Biennale συγκεντρώνει στη Νάξο 66 συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ανοίγει έναν διάλογο γύρω από τη μνήμη, τη λήθη και τον μετασχηματισμό του τόπου.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής και επικεφαλής επιμελητής της διοργάνωσης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, μας μιλά για τον ερευνητικό χαρακτήρα του εγχειρήματος, την πολιτιστική αποκέντρωση και τη στενή σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην Biennale και την τοπική κοινωνία.

Τι μένει από έναν τόπο όταν αλλάζουν οι άνθρωποι, οι τρόποι ζωής και οι μορφές εργασίας; Πού βρίσκονται οι ιστορίες που δεν γράφτηκαν, οι τεχνικές που δεν πέρασαν στην επόμενη γενιά, τα έθιμα που σταμάτησαν να επαναλαμβάνονται; Ποιος αποφασίζει τι εγγράφεται στη συλλογική μνήμη και τι σταδιακά ξεχνιέται;

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr.

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