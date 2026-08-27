ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο – Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 μηνών

Σημαντική διεύρυνση παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ τον Ιούλιο, καθώς οι εισαγωγές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων δεκαετιών, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την επίδραση του εξωτερικού εμπορίου στην ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών αυξήθηκε κατά 17,2% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τα 118,8 δισ. δολάρια. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025, ενώ η αύξηση ξεπέρασε όλες τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

«Άλμα» στις εισαγωγές εξοπλισμού

Καθοριστικό ρόλο στη διεύρυνση του ελλείμματος διαδραμάτισαν οι εισαγωγές αγαθών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 3,7%.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην κατακόρυφη αύξηση των εισαγωγών κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υπολογιστές, εξαρτήματα, ημιαγωγούς και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και κατέγραψε τον Ιούλιο τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από το 1993.

Στον αντίποδα, οι αμερικανικές εξαγωγές αγαθών υποχώρησαν κατά 2,9%, διευρύνοντας περαιτέρω την απόσταση μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, διατηρώντας τις εισαγωγές σχετικών προϊόντων σε υψηλά επίπεδα.

Οι δασμοί και η αβεβαιότητα επηρεάζουν το εμπόριο

Το εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ έχει παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις τους τελευταίους μήνες, καθώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις μεταβολές της εμπορικής πολιτικής και των δασμολογικών συντελεστών.

Παράλληλα, ο πόλεμος στο Ιράν ενίσχυσε τη ζήτηση για αμερικανικά πετρελαϊκά προϊόντα, ενώ αρκετές επιχειρήσεις προχώρησαν σε δημιουργία αποθεμάτων προϊόντων και πρώτων υλών, επιδιώκοντας να περιορίσουν τις επιπτώσεις από πιθανές διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Τον Ιούλιο, πάντως, τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές βιομηχανικών προμηθειών υποχώρησαν. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται το αργό πετρέλαιο και τα πετρελαϊκά προϊόντα, αλλά και ο μη νομισματικός χρυσός, ο οποίος είχε συμβάλει σημαντικά στις μεγάλες διακυμάνσεις του εμπορικού ισοζυγίου κατά το προηγούμενο διάστημα.

Οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών εμφάνισαν μόνο οριακή αύξηση, ενώ άλλες κατηγορίες εισαγωγών κινήθηκαν χαμηλότερα.

Ισχυρή ζήτηση για AI

Παρά την αρνητική επίδραση που αναμένεται να έχει το διευρυμένο εμπορικό έλλειμμα στους υπολογισμούς για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου, οικονομολόγοι εκτιμούν ότι τα στοιχεία δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη επιβράδυνσης της αμερικανικής οικονομίας.

«Παρόλο που το μεγαλύτερο από το αναμενόμενο εμπορικό έλλειμμα θα επιβαρύνει την αύξηση του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο, αντικατοπτρίζει την ισχυρή ζήτηση για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και όχι αδυναμία της αμερικανικής οικονομίας», σημείωσε η Κάθι Μποστγιάντσιτς, επικεφαλής οικονομική αναλύτρια της Nationwide.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει και την αυξανόμενη εξάρτηση της αμερικανικής αγοράς από εισαγόμενα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, την ώρα που οι επενδύσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να αυξάνονται.

Ενισχύονται και τα αποθέματα

Παράλληλα με τα στοιχεία για το εμπόριο αγαθών, δημοσιεύθηκαν και τα δεδομένα για τα αποθέματα των επιχειρήσεων.

Τα αποθέματα των λιανεμπόρων αυξήθηκαν κατά 0,7%, ενώ και οι χονδρέμποροι συνέχισαν να ενισχύουν τα αποθέματά τους.

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις θα συνυπολογιστούν στην πρώτη κυβερνητική εκτίμηση για την πορεία του αμερικανικού ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τον Οκτώβριο.

Πριν από τη δημοσιοποίηση των τελευταίων στοιχείων για το εμπόριο, το μοντέλο GDPNow της Federal Reserve Bank of Atlanta εκτιμούσε ότι οι καθαρές εξαγωγές θα αφαιρούσαν 0,14 ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη του ΑΕΠ τρίτου τριμήνου. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η συμβολή των καθαρών εξαγωγών ήταν ακόμη πιο αρνητική, αφαιρώντας 1,14 ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη.

Πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το εμπορικό ισοζύγιο του Ιουλίου αναμένεται στις 3 Σεπτεμβρίου, όταν θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία που θα περιλαμβάνουν και το ισοζύγιο υπηρεσιών, καθώς και τα προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό δεδομένα για το εμπόριο αγαθών.