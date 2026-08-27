Πέθανε η Yayoi Kusama, η εμβληματική Γιαπωνέζα καλλιτέχνις

Η Yayoi Kusama, μία από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρίσιμες μορφές της σύγχρονης τέχνης, πέθανε σε ηλικία 97 ετών.

Η Γιαπωνέζα πρωτοπόρος της avant-garde, που μετέτρεψε τις χαρακτηριστικές βούλες, τις κολοκύθες και τους «άπειρους» καθρεφτισμένους χώρους σε ένα παγκόσμια αναγνωρίσιμο εικαστικό σύμπαν, συνέχισε να δημιουργεί μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής της.

Η Yayoi Kusama πέθανε στις 14 Αυγούστου 2026 σε νοσοκομείο του Τόκιο, όπως ανακοίνωσαν η εταιρεία και το στούντιό της. Ήταν 97 ετών. Η είδηση του θανάτου της ανακοινώθηκε στις 27 Αυγούστου, με τους συνεργάτες της να κάνουν λόγο για μια «εξαιρετική ζωή αφιερωμένη ολοκληρωτικά στην καλλιτεχνική δημιουργία».

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