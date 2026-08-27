Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους Καταρράκτες Δερματά

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης μιας 18χρονης, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που σχηματίζεται κάτω από τους Καταρράκτες Δερματά, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 16:15, έπειτα από κλήση στο 112 από πρόσωπο του περιβάλλοντος της νεαρής.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης τέσσερις πυροσβέστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι δύτες της 2ης ΕΜΑΚ πραγματοποίησαν έρευνα στη λίμνη κάτω από τον καταρράκτη και κατάφεραν να εντοπίσουν την 18χρονη μέσα στο νερό. Η νεαρή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 18χρονη βρέθηκε στη λίμνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, η 18χρονη διέμενε με την οικογένειά της στην Αθήνα και βρισκόταν στα Ριζώματα για διακοπές. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού.