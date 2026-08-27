ΠΑΣΟΚ: Live η παρουσίαση των 11 μέτρων για το ιδιωτικό χρέος από τον Ανδρουλάκη

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Τα 11 μέτρα του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος
Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ανέρχεται σε 417 δισ. ευρώ ή 168% του ΑΕΠ.
Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκονται:
- Επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας, με όριο αξίας έως 200.000 ευρώ για άγαμο και έως 320.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια, μακροχρόνιες ρυθμίσεις έως 35 χρόνια και χαμηλότερες δόσεις κατά την πρώτη τριετία.
- Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο, με δυνατότητα διαγραφής του 30% της οφειλής μετά την εξόφληση του υπόλοιπου 70%, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
- Αλλαγή του εξωδικαστικού μηχανισμού, με υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών και υποχρέωση αιτιολόγησης της απόρριψης μιας πρότασης ρύθμισης.
- Αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers, με διαφάνεια στις οφειλές, πρόσβαση των δανειοληπτών στον φάκελό τους και δυνατότητα φυσικής και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.
- Δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη πριν από τη μεταβίβαση του δανείου σε fund, ώστε να μπορεί να επιδιώξει οριστική διευθέτηση.
- Ενίσχυση των δικαιωμάτων των οφειλετών στις αναγκαστικές εκτελέσεις, με δυνατότητα αποζημίωσης και ακύρωσης πράξεων όταν παραβιάζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
- Λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με επιμερισμό της συναλλαγματικής επιβάρυνσης κατά δύο τρίτα στον πιστωτή και ένα τρίτο στον δανειολήπτη, ενώ καλύπτονται και όσοι έχουν ήδη μετατρέψει τα δάνειά τους σε ευρώ.
- Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, ώστε σε περίπτωση απώλειας μιας ρύθμισης μετά από τουλάχιστον τρία χρόνια συνέπειας να μην αναβιώνει ολόκληρη η αρχική απαίτηση.
- Προστασία της αγροτικής γης που είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας, με ειδική πρόβλεψη για ευάλωτους αγρότες.
- Δικαιότεροι κανόνες για τους εγγυητές, με την ευθύνη τους να συνδέεται και με το τίμημα στο οποίο μεταβιβάστηκε η απαίτηση.
- Ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, με προστασία συγκεκριμένου ποσού και αποκλειστικά για επαγγελματικές συναλλαγές.