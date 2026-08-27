ΠΑΣΟΚ: Live η παρουσίαση των 11 μέτρων για το ιδιωτικό χρέος από τον Ανδρουλάκη

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Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση των έντεκα προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Η ειδική εκδήλωση ξεκινά στις 6 μ.μ. στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη να ακολουθεί την παρουσίαση των μέτρων.

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Τα 11 μέτρα του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ανέρχεται σε 417 δισ. ευρώ ή 168% του ΑΕΠ.

Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκονται: