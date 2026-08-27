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Πηγές ΥΠΕΝ για Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού: Αναληθείς οι ισχυρισμοί δόμησης στα 25 μέτρα από τη θάλασσα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19:10 - 27 Αυγ 2026

Πηγές ΥΠΕΝ για Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού: Αναληθείς οι ισχυρισμοί δόμησης στα 25 μέτρα από τη θάλασσα

Reporter.gr Newsroom
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Τους ισχυρισμούς ότι το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ανοίγει τον δρόμο για δόμηση σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα και οδηγεί σε «τσιμεντοποίηση» των παραλιών διαψεύδουν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, το νέο πλαίσιο όχι μόνο δεν περιορίζει την περιβαλλοντική προστασία που ισχύει σήμερα, αλλά προβλέπει πρόσθετους περιορισμούς και αυστηρότερους όρους για την τουριστική ανάπτυξη.

Παραμένει η απόσταση των 50 μέτρων

Κεντρικό σημείο των διευκρινίσεων του ΥΠΕΝ αφορά την απόσταση από την ακτογραμμή. Σύμφωνα με το υπουργείο, η ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπει απόσταση 50 μέτρων για την τοποθέτηση των κύριων κτιρίων ξενοδοχείων εξακολουθεί να εφαρμόζεται.

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, όπως υπογραμμίζουν οι πηγές του ΥΠΕΝ, δεν επιτρέπει την κατασκευή ξενοδοχείων στα 25 μέτρα από τη θάλασσα, ούτε μεταβάλλει προς το δυσμενέστερο τους υφιστάμενους όρους δόμησης.

Αντίθετα, η νέα ρύθμιση εισάγει μία επιπλέον, οριζόντια ζώνη προστασίας.

Συγκεκριμένα, στη ζώνη που εκτείνεται από μηδέν έως 25 μέτρα από την ακτογραμμή προβλέπεται πλήρης απαγόρευση διαμορφώσεων και κατασκευών. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι περιορισμένες και αφορούν, μεταξύ άλλων, απαραίτητες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και ασθενοφόρων, καθώς και έργα που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τον αιγιαλό και την παραλία.

Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο διευκρινίζει ότι η ζώνη των 25 μέτρων δεν αποτελεί νέα γραμμή δόμησης. Πρόκειται για πρόσθετο επίπεδο προστασίας, το οποίο εφαρμόζεται σωρευτικά με όλους τους υπόλοιπους περιορισμούς που προβλέπει η νομοθεσία.

Πρόσθετοι περιορισμοί στις Κυκλάδες

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν οι πηγές του ΥΠΕΝ στις Κυκλάδες, αλλά και σε άλλες νησιωτικές περιοχές που χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή αντιμετωπίζουν ήδη υψηλές πιέσεις από την τουριστική δραστηριότητα.

Στις περιοχές εκτός σχεδίου προβλέπεται αύξηση της απαιτούμενης αρτιότητας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται κάθε περιοχή. Η απαιτούμενη έκταση διαμορφώνεται από 8 έως 16 στρέμματα.

Παράλληλα, εισάγεται για πρώτη φορά κριτήριο δυναμικότητας που συνδέεται με τον αριθμό των κλινών των τουριστικών καταλυμάτων. Για τις κατηγορίες που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση τίθεται ανώτατο όριο 100 κλινών.

Κατά την επιχειρηματολογία του ΥΠΕΝ, οι συγκεκριμένες προβλέψεις δεν διευρύνουν τις δυνατότητες τουριστικής δόμησης, αλλά λειτουργούν περιοριστικά, καθώς αυξάνουν τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη νέων καταλυμάτων και θέτουν συγκεκριμένα όρια στη δυναμικότητά τους.

Το μήνυμα του ΥΠΕΝ για την τουριστική ανάπτυξη

Οι διευκρινίσεις του υπουργείου έρχονται ως απάντηση στην κριτική που έχει ασκηθεί για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο και ειδικότερα στις αναφορές περί δυνατότητας δόμησης κοντά στην ακτογραμμή.

Το ΥΠΕΝ υποστηρίζει ότι η νέα ρύθμιση δεν καταργεί ούτε χαλαρώνει τις υφιστάμενες δικλίδες περιβαλλοντικής προστασίας. Αντίθετα, όπως αναφέρουν οι πηγές του, προστίθενται νέες ζώνες προστασίας και αυστηρότεροι όροι, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η τουριστική και περιβαλλοντική πίεση είναι αυξημένη.

Με βάση αυτή την προσέγγιση, το υπουργείο χαρακτηρίζει το νέο πλαίσιο εργαλείο για μια πιο ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη, με σαφείς κανόνες για τη δόμηση, περιορισμούς στις ευαίσθητες περιοχές και πρόσθετες εγγυήσεις για την προστασία του παράκτιου και φυσικού περιβάλλοντος.

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