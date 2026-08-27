ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ: Πάνω από εκατό νεκροί και 1.000 αγνοούμενοι
Ειδήσεις
09:29 - 27 Αυγ 2026

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ: Πάνω από εκατό νεκροί και 1.000 αγνοούμενοι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στα Ιμαλάια, στην περιοχή των συνόρων Νεπάλ και Θιβέτ, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που παραμένουν αγνοούμενοι, μετά τις φονικές πλημμύρες και τις εκτεταμένες κατολισθήσεις που έπληξαν ολόκληρες περιοχές.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 165 νεκρούς, ενώ έντονη είναι η ανησυχία για την τύχη των ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή την ώρα της καταστροφής. Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ, 468 τουρίστες και ταξιδιώτες αγνοούνται στη χώρα, εκ των οποίων οι 393 είναι αλλοδαποί.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην πλευρά του Θιβέτ. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για 558 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων 260 αλλοδαποί, μετά την τεράστια κατολίσθηση λάσπης και βράχων που έπληξε την κομητεία Γκιρόνγκ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkzhga19m2l5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στο επίκεντρο ένας σημαντικός διάδρομος για τουρίστες και προσκυνητές

Η καταστροφή σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη ζώνη των Ιμαλαΐων, κοντά στα σύνορα της Κίνας με το Νεπάλ. Το πέρασμα του Γκιρόνγκ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συνοριακά σημεία μεταξύ των δύο χωρών, εξυπηρετώντας τη διέλευση τόσο οχημάτων όσο και τουριστών.

Η περιοχή αποτελεί δημοφιλή προορισμό για ξένους ταξιδιώτες, πεζοπόρους και προσκυνητές, γεγονός που συνδέεται με τον μεγάλο αριθμό αλλοδαπών που περιλαμβάνονται στη λίστα των αγνοουμένων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkzg8wmppbbd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μεταξύ των ξένων υπηκόων των οποίων τα ίχνη έχουν χαθεί βρίσκονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πολίτες από την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και τη Βρετανία. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την καταγραφή, καθώς προσπαθούν να διαπιστώσουν τόσο τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων όσο και τις εθνικότητές τους.

Λάσπη, νερά και βράχοι σάρωσαν ολόκληρες περιοχές

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στις εικόνες από τις πληγείσες περιοχές, όπου ολόκληρα σπίτια έχουν θαφτεί κάτω από τόνους λάσπης, ενώ δρόμοι και γέφυρες έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές. Οι εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση των διασωστών στα σημεία όπου ενδέχεται να βρίσκονται εγκλωβισμένοι ή αγνοούμενοι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkyzwssrrpcp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στο Νεπάλ, οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στις περιοχές Ρασούα και Νουακότ. Περίπου 2.000 στρατιώτες έχουν κινητοποιηθεί, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. Στην επιχείρηση έχουν επίσης ενταχθεί η αστυνομία και άλλες δυνάμεις ασφαλείας.

Ο φόβος των αρχών είναι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται σε δυσπρόσιτες και απομονωμένες περιοχές, όπου μεγάλοι όγκοι λάσπης και φερτών υλικών έχουν καλύψει τις πληγείσες εκτάσεις.

{https://x.com/Flashpo1nts/status/2092586233037828530}

Στο μικροσκόπιο τα αίτια της καταστροφής

Αρχικά, οι εκτιμήσεις συνέδεαν την καταστροφή ακόμη και με ενδεχόμενη σεισμική δόνηση που μπορεί να είχε προηγηθεί της πλημμύρας. Ωστόσο, νεότερη ανάλυση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου έδειξε ότι η σεισμική ενέργεια που καταγράφηκε δεν οφειλόταν σε σεισμό, αλλά σε κατολίσθηση.

Παράλληλα, οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκολλήθηκε και να κατέρρευσε ένας τεράστιος όγκος πάγου από ορεινή περιοχή. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να παρασύρει μαζί του βράχους, χώμα και άλλα υλικά, δημιουργώντας ένα καταστροφικό κύμα που κατευθύνθηκε προς τις χαμηλότερες περιοχές.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν, πάντως, ότι η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την υποχώρηση και τήξη των παγετώνων σε αρκετές περιοχές των Ιμαλαΐων. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα και να συνδεθεί άμεσα η συγκεκριμένη καταστροφή με την κλιματική αλλαγή.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 09:34
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιός δυτικού Νείλου: 75 νέα κρούσματα και 9 νεκροί την τελευταία βδομάδα
Υγεία

Ιός δυτικού Νείλου: 75 νέα κρούσματα και 9 νεκροί την τελευταία βδομάδα

Νεπάλ: Βιβλική καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες – Εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι
Ειδήσεις

Νεπάλ: Βιβλική καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες – Εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΠ και Νεπάλ
Επιχειρήσεις

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΠ και Νεπάλ

Νεπάλ: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από σαρωτικές πλημμύρες στα Ιμαλάια
Ειδήσεις

Νεπάλ: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από σαρωτικές πλημμύρες στα Ιμαλάια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/08/2026 - 11:08

Allwyn: «Άλμα» 27% στα έσοδα του β’ τριμήνου – Προσαρμοσμένα EBITDA στα €458 εκατ.

Υγεία
27/08/2026 - 11:03

Ιός δυτικού Νείλου: 75 νέα κρούσματα και 9 νεκροί την τελευταία βδομάδα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 10:42

Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ξανά drones στη Σαουδική Αραβία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 10:41

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα φόρμουλα χρηματοδότησης στην επανεκκίνηση του GSI  

Χρηματιστήρια
27/08/2026 - 10:33

Μικρή υποχώρηση στις ευρωαγορές με τις τεχνολογικές μετοχές να καταγράφουν ισχυρή άνοδο

Πολιτική
27/08/2026 - 10:18

Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά παρουσία Μητσοτάκη

Αναλύσεις
27/08/2026 - 10:17

Χρηματιστήριο: Με το βλέμμα στις 2700 μονάδες μετά το νέο χθεσινό υψηλό

Magazino
27/08/2026 - 10:11

Πρεμιέρες: Το τέλος του κόσμου μέσα από δύο ταινίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 10:06

Motor Oil: Η εξαγωγική ισχύς, η άνθηση της διύλισης και το νέο στοίχημα στις ΑΠΕ

Magazino
27/08/2026 - 09:50

49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας - Τα πάντα για τη φετινή διοργάνωση

Εμπορεύματα
27/08/2026 - 09:44

Ράλι στο σιτάρι: Σε υψηλό τριετίας οι τιμές λόγω φόβων για κλιμάκωση Ρωσίας-Ουκρανίας

Ειδήσεις
27/08/2026 - 09:42

Γαλλία: Η μάχη για τον προϋπολογισμό, το «ρεκόρ» χρέους και η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση

Ειδήσεις
27/08/2026 - 09:29

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ: Πάνω από εκατό νεκροί και 1.000 αγνοούμενοι

Υγεία
27/08/2026 - 09:20

FDA: Εγκρίθηκε χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος που διπλασιάζει την επιβίωση

Χρηματιστήρια
27/08/2026 - 09:16

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές με τεχνολογική ώθηση

Ειδήσεις
27/08/2026 - 09:00

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις περιορίζουν τις περικοπές θέσεων εργασίας

Ειδήσεις
27/08/2026 - 08:50

CNBC: Οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια αμφισβητούν τους ισχυρισμούς Τραμπ περί ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 08:40

Κορκίδης: Ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε οικονομικό παράγοντα - Η αβεβαιότητα απέκτησε τιμή

Εμπορεύματα
27/08/2026 - 08:26

LNG: Ο ανταγωνισμός Ευρώπης - Ασίας απειλεί να εκτοξεύσει τις τιμές στα 117 δολάρια ανά μεγαβατώρα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 08:10

Νέα φωτιά στο ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 08:05

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Ειδήσεις
27/08/2026 - 08:00

ΗΠΑ: Τρίζουν τα «κόκκινα» κάστρα του Τραμπ – Η μεγάλη μάχη για τη Γερουσία

Ειδήσεις
27/08/2026 - 07:55

Γερμανία: Το Bauhaus στο στόχαστρο του AfD – Μια πολιτιστική μάχη με άρωμα… 1932

Πολιτική
27/08/2026 - 07:50

ΠΑΣΟΚ: Δέσμη έντεκα μέτρων για το ιδιωτικό χρέος – Τι θα παρουσιαστεί στο Σεράφειο

Ειδήσεις
26/08/2026 - 23:45

Η Άγκυρα επιτίθεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για Καβαλά: Κάνει λόγο για «υπέρβαση δικαιοδοσίας»

Ειδήσεις
26/08/2026 - 23:20

ΕΕ: Κανένα σχόλιο για τον διακανονισμό - μαμούθ της Meta με τις αμερικανικές πολιτείες

Ειδήσεις
26/08/2026 - 23:15

Χριστοδουλίδης – Ερχιουρμάν: «Σε καλό δρόμο» μετά τη συνάντηση – Συμφωνία για εβδομαδιαίες επαφές

Χρηματιστήρια
26/08/2026 - 23:15

Οριακές μεταβολές στη Wall: Στο επίκεντρο επίμονος πληθωρισμός, Fed και αποτελέσματα Nvidia

Ειδήσεις
26/08/2026 - 22:48

Ορμούζ: Αμφισβητούν τον Τραμπ οι σύμμαχοι – «Δεν έχουν φύγει όλες οι νάρκες»

Υγεία
26/08/2026 - 22:30

Πώς να ξυπνάς χωρίς ξυπνητήρι: Το πείραμα 7 ημερών και οι συμβουλές των ειδικών ύπνου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ