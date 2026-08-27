Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ: Πάνω από εκατό νεκροί και 1.000 αγνοούμενοι

Μια γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στα Ιμαλάια, στην περιοχή των συνόρων Νεπάλ και Θιβέτ, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που παραμένουν αγνοούμενοι, μετά τις φονικές πλημμύρες και τις εκτεταμένες κατολισθήσεις που έπληξαν ολόκληρες περιοχές.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 165 νεκρούς, ενώ έντονη είναι η ανησυχία για την τύχη των ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή την ώρα της καταστροφής. Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ, 468 τουρίστες και ταξιδιώτες αγνοούνται στη χώρα, εκ των οποίων οι 393 είναι αλλοδαποί.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην πλευρά του Θιβέτ. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για 558 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων 260 αλλοδαποί, μετά την τεράστια κατολίσθηση λάσπης και βράχων που έπληξε την κομητεία Γκιρόνγκ.

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Στο επίκεντρο ένας σημαντικός διάδρομος για τουρίστες και προσκυνητές

Η καταστροφή σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη ζώνη των Ιμαλαΐων, κοντά στα σύνορα της Κίνας με το Νεπάλ. Το πέρασμα του Γκιρόνγκ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συνοριακά σημεία μεταξύ των δύο χωρών, εξυπηρετώντας τη διέλευση τόσο οχημάτων όσο και τουριστών.

Η περιοχή αποτελεί δημοφιλή προορισμό για ξένους ταξιδιώτες, πεζοπόρους και προσκυνητές, γεγονός που συνδέεται με τον μεγάλο αριθμό αλλοδαπών που περιλαμβάνονται στη λίστα των αγνοουμένων.

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Μεταξύ των ξένων υπηκόων των οποίων τα ίχνη έχουν χαθεί βρίσκονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πολίτες από την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και τη Βρετανία. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την καταγραφή, καθώς προσπαθούν να διαπιστώσουν τόσο τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων όσο και τις εθνικότητές τους.

Λάσπη, νερά και βράχοι σάρωσαν ολόκληρες περιοχές

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στις εικόνες από τις πληγείσες περιοχές, όπου ολόκληρα σπίτια έχουν θαφτεί κάτω από τόνους λάσπης, ενώ δρόμοι και γέφυρες έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές. Οι εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση των διασωστών στα σημεία όπου ενδέχεται να βρίσκονται εγκλωβισμένοι ή αγνοούμενοι.

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Στο Νεπάλ, οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στις περιοχές Ρασούα και Νουακότ. Περίπου 2.000 στρατιώτες έχουν κινητοποιηθεί, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. Στην επιχείρηση έχουν επίσης ενταχθεί η αστυνομία και άλλες δυνάμεις ασφαλείας.

Ο φόβος των αρχών είναι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται σε δυσπρόσιτες και απομονωμένες περιοχές, όπου μεγάλοι όγκοι λάσπης και φερτών υλικών έχουν καλύψει τις πληγείσες εκτάσεις.

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Στο μικροσκόπιο τα αίτια της καταστροφής

Αρχικά, οι εκτιμήσεις συνέδεαν την καταστροφή ακόμη και με ενδεχόμενη σεισμική δόνηση που μπορεί να είχε προηγηθεί της πλημμύρας. Ωστόσο, νεότερη ανάλυση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου έδειξε ότι η σεισμική ενέργεια που καταγράφηκε δεν οφειλόταν σε σεισμό, αλλά σε κατολίσθηση.

Παράλληλα, οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκολλήθηκε και να κατέρρευσε ένας τεράστιος όγκος πάγου από ορεινή περιοχή. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να παρασύρει μαζί του βράχους, χώμα και άλλα υλικά, δημιουργώντας ένα καταστροφικό κύμα που κατευθύνθηκε προς τις χαμηλότερες περιοχές.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν, πάντως, ότι η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την υποχώρηση και τήξη των παγετώνων σε αρκετές περιοχές των Ιμαλαΐων. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα και να συνδεθεί άμεσα η συγκεκριμένη καταστροφή με την κλιματική αλλαγή.