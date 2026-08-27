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Παπαθανάσης: €15,28 εκατ. για το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης
Ειδήσεις
21:05 - 27 Αυγ 2026

Παπαθανάσης: €15,28 εκατ. για το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης

Reporter.gr Newsroom
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Την απόφαση ένταξης της Πράξης «Μελέτη, κατασκευή, εξοπλισμός Κέντρου Φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμεΑ της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, στην πόλη της Πτολεμαΐδας», στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη Πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 15.289.599,98 ευρώ, προβλέπει τη χρηματοδότηση:

Των αναγκαίων μελετών για την ανέγερση της κτηριακής υποδομής και του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Φροντίδας.

Της κατασκευής των κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Φροντίδας σε ιδιόκτητο οικόπεδο της Μητρόπολης στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Της προμήθειας του αναγκαίου τεχνολογικού και ιατρικού εξοπλισμού για την άμεση λειτουργία του Κέντρου Φροντίδας.

Πρόκειται για ένα έργο που θα καλύψει τις σχετικές προνοιακές υπηρεσίας για το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει συναφής δραστηριότητα, παρέχοντας μάλιστα τη δυνατότητα της αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα της τρίτης ηλικίας και σε ΑμεΑ.

Δικαιούχος της Πράξης ορίστηκε η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.

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