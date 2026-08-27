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ΥΠΑΑΤ: Παράταση εφαρμογής της υποχρεωτικής δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22:00 - 27 Αυγ 2026

ΥΠΑΑΤ: Παράταση εφαρμογής της υποχρεωτικής δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου

Reporter.gr Newsroom
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Παράταση έως την 1η Οκτωβρίου 2027 για την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου, ενώ οι κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου 2028.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, μετά από εισήγηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανού, τροποποιείται το ισχύον πλαίσιο για τις δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπου.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση προβλέπεται ότι η υποχρέωση όλων των νόμιμων κατόχων ελαιοτεμαχίων να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2027.

Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος, καθώς οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου 2028.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής του συστήματος δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου, παρέχοντας στους παραγωγούς τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στις νέες υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις του συστήματος.

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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