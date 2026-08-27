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Μυθικοί Τεντόγλου και Καραλής στη Ζυρίχη: Κατέκτησαν πρώτη και δεύτερη θέση σε μήκος και επί κοντώ αντίστοιχα
Ειδήσεις
22:59 - 27 Αυγ 2026

Μυθικοί Τεντόγλου και Καραλής στη Ζυρίχη: Κατέκτησαν πρώτη και δεύτερη θέση σε μήκος και επί κοντώ αντίστοιχα

Reporter.gr Newsroom
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Μια από τις πιο εντυπωσιακές βραδιές στην ιστορία του ελληνικού στίβου χάρισαν το βράδυ της Πέμπτης 27/8 ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη. Με μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση, ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League με καλύτερο άλμα στα 8,45 μέτρα. Από την πλευρά του, ο Καραλής έδωσε μια συγκλονιστική μάχη με τον απόλυτο κυρίαρχο του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, κατακτώντας τη δεύτερη θέση και σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ.

Τεντόγλου: Νέα κορυφή στη Ζυρίχη – Πρώτος στο Diamond League με άλμα στα 8,45 μ.

Ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Μίλτος Τεντόγλου, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά την κυριαρχία του στο μήκος. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης, με καλύτερη επίδοση στα 8,45 μέτρα.

Η νέα νίκη ήρθε λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων στίβου, με τον Τεντόγλου να δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της μεγάλης πρόκλησης που ακολουθεί.

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Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, καθώς στην πρώτη του προσπάθεια σημείωσε άλμα στα 8,25 μ. Στις δύο επόμενες προσπάθειές του δεν κατάφερε να καταγράψει έγκυρη επίδοση, καθώς ήταν άκυρες.

Η τέταρτη προσπάθεια, ωστόσο, ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά. Ο Τεντόγλου προσγειώθηκε στα 8,45 μ., επίδοση που τον ανέβασε στην κορυφή της κατάταξης και αποδείχθηκε αρκετή για να του χαρίσει τη νίκη στη Ζυρίχη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkzyx0dioxgh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Έχοντας πλέον εξασφαλίσει την πρώτη θέση, ο Έλληνας άλτης επέλεξε να μην πραγματοποιήσει την πέμπτη προσπάθειά του, ενώ το έκτο και τελευταίο άλμα του ήταν άκυρο.

Με το 8,45 μ., ο Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική επιτυχία στη φετινή του πορεία και ταξιδεύει στον μεγάλο τελικό του Diamond League με την ψυχολογία στα ύψη, έχοντας για ακόμη μία φορά επιβεβαιώσει τη θέση του στην κορυφή του παγκόσμιου μήκους.

Καραλής: Μια δεύτερη θέση που αξίζει περισσότερο από πρώτη

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεπέρασε τα 6,20 μέτρα, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Σουηδό, ο οποίος επικράτησε με άλμα στα 6,25 μέτρα.

Η επίδοση του Καραλή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς για πρώτη φορά οι δύο κορυφαίοι επικοντιστές έφτασαν ταυτόχρονα σε ύψη πάνω από τα 6,20 μέτρα, μετατρέποντας τον αγώνα του Diamond League σε πραγματική «μονομαχία γιγάντων».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkzz2chdj3h5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στο 6,32 μ. για το παγκόσμιο ρεκόρ

Μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών στα 6,20 και 6,25 μέτρα, ο πήχης ανέβηκε στα 6,32 μέτρα, ύψος που θα αποτελούσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Τόσο ο Ντουπλάντις όσο και ο Καραλής επιχείρησαν να φτάσουν ακόμη ψηλότερα, όμως κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχημένο άλμα στο συγκεκριμένο ύψος. Έτσι, ο Ντουπλάντις κράτησε την πρώτη θέση με 6,25 μ., ενώ ο Καραλής ολοκλήρωσε τον αγώνα με το σπουδαίο 6,20 μ.

Το νέο πανελλήνιο ρεκόρ επιβεβαιώνει την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 27χρονος Έλληνας πρωταθλητής και δείχνει ότι η απόσταση από τον Ντουπλάντις μειώνεται ολοένα και περισσότερο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkzyr7j2oprd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Από το Μπέρμιγχαμ στα 6,20 μέτρα

Η εμφάνιση στη Ζυρίχη αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο μιας εντυπωσιακής πορείας του Καραλή απέναντι στον Ντουπλάντις.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, ο Έλληνας επικοντιστής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, δίνοντας εκ νέου μεγάλη μάχη με τον Σουηδό πρωταθλητή.

Λίγες ημέρες αργότερα, στη Λωζάνη, ο Καραλής ξεπέρασε τα 6,16 μέτρα, πραγματοποιώντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο Ντουπλάντις είχε επικρατήσει με 6,21 μ.

Πλέον, στη Ζυρίχη, ο Καραλής έκανε ακόμη ένα βήμα: 6,20 μέτρα και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, πιέζοντας τον Ντουπλάντις περισσότερο από ποτέ και επιβεβαιώνοντας ότι έχει πλέον καθιερωθεί στην κορυφή του παγκόσμιου επί κοντώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkzyg78lblrd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 23:24
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