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Ανδριανός: «Πακέτο» €16,8 εκατ. για τις απώλειες του 2026 στην κτηνοτροφία στη Λέσβο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:30 - 27 Αυγ 2026

Ανδριανός: «Πακέτο» €16,8 εκατ. για τις απώλειες του 2026 στην κτηνοτροφία στη Λέσβο

Ευαγγελία Γουρνή
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Σε κρίσιμο σημείο παραμένει η κατάσταση στη Λέσβο, καθώς η εξάπλωση της ευλογιάς, της πανώλης και του αφθώδους πυρετού έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο και έντονες αντιδράσεις από κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός αναφέρθηκε στην επιδημιολογική εικόνα, αλλά και στα μέτρα που λαμβάνονται για τη στήριξη των παραγωγών. Όπως ανακοίνωσε, υπεγράφη νέα απόφαση για την καταβολή αποζημιώσεων και την αναπλήρωση εισοδήματος, συνολικού ύψους περίπου 16,8 εκατ. ευρώ, για τις απώλειες που καταγράφηκαν μέσα στο 2026.

Από το συγκεκριμένο ποσό, σύμφωνα με τον υφυπουργό, 3,1 εκατ. ευρώ αφορούν τις θανατώσεις ζώων και 1,3 εκατ. ευρώ την απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, έχουν ήδη καταβληθεί 2,6 εκατ. ευρώ σε τυροκόμους για την αγορά γάλακτος και τη στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας.

535.000 ζώα έχουν θανατωθεί

Ο κ. Ανδριανός περιέγραψε την επιδημιολογική κατάσταση ως ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται νέα κρούσματα. Για τον περιορισμό της εξάπλωσης των ασθενειών, επιχειρούν καθημερινά 35 κτηνίατροι στο πεδίο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον αφθώδη πυρετό, τον οποίο χαρακτήρισε «επιθετικό ιό», υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων ώστε να αποτραπεί η διασπορά του εκτός Λέσβου.

Σε εθνικό επίπεδο, τα στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός δείχνουν ότι συνολικά έχουν θανατωθεί περίπου 535.000 ζώα εξαιτίας της ευλογιάς, της πανώλης και του αφθώδους πυρετού. Οι αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 45 εκατ. ευρώ.

Αυστηροί κανόνες για θανατώσεις και ταφές

Αναφερόμενος στις διαδικασίες θανάτωσης και ταφής των ζώων, ο κ. Ανδριανός διαβεβαίωσε ότι εφαρμόζονται αυστηρές προδιαγραφές από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και τις Περιφέρειες.

Παράλληλα, απέρριψε τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με ενδεχόμενες επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα ή στις παραλιακές ζώνες, σημειώνοντας ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες πραγματοποιούνται με βάση τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Συνεχίζονται οι εξαγωγές τυριών υπό όρους

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των τυροκομείων, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν τις εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η εμπορική δραστηριότητα θα συνεχιστεί χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος μεταφοράς και διασποράς του ιού.

Νέο σύστημα πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ

Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε επίσης στη μεταρρύθμιση του ΟΣΔΕ και στο νέο σύστημα πληρωμών μέσω της ΑΑΔΕ. Όπως υποστήριξε, η διαδικασία των ενισχύσεων πραγματοποιείται πλέον με όρους «δίκαιους, αντικειμενικούς και διαφανείς», στο πλαίσιο των αλλαγών που εφαρμόζονται στον τρόπο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει σημαντικά μέτρα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται ο εθνικός διάλογος για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, με στόχο, όπως ανέφερε ο υφυπουργός, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων και την ενίσχυση της στήριξης του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 18:57
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