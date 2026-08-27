LNG: Ο ανταγωνισμός Ευρώπης - Ασίας απειλεί να εκτοξεύσει τις τιμές στα 117 δολάρια ανά μεγαβατώρα

Η Ευρώπη δυσκολεύεται να αναπληρώσει τα αποθέματα φυσικού αερίου της ενόψει του χειμώνα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ο ανταγωνισμός με την Ασία για την εξασφάλιση προμηθειών να ωθήσει τις τιμές πάνω από τα 100 ευρώ (περίπου 117 δολάρια) ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά μετά την ενεργειακή κρίση πριν από τέσσερα χρόνια.

Όπως μεταδίδει το CNBC, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς Dutch TTF ξεπέρασαν την Τρίτη (25/8) τα 68 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023, προτού υποχωρήσουν ελαφρώς.

Ένας ψυχρός χειμώνας σε συνδυασμό με τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στις προμήθειες θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές μεταξύ 90 και 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δήλωσε στο CNBC ο Tancrede Fulop, ανώτερος αναλυτής μετοχών της Morningstar.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs ανέφεραν σε σημείωμά τους που δημοσιεύθηκε την Κυριακή ότι, εάν οι εξαγωγές LNG από τη Μέση Ανατολή «ομαλοποιηθούν μόνο σταδιακά έως το 2027», οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου θα πρέπει να ξεπεράσουν τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προκειμένου να περιοριστεί αρκετά η ασιατική ζήτηση ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να διαχειριστεί τα επίπεδα των αποθεμάτων της καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Ανησυχία στην Ευρώπη

Η ανησυχία για την Ευρώπη είναι ότι, προς το παρόν, τα αποθέματα φυσικού αερίου της βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές LNG από βασικούς παραγωγούς του Περσικού Κόλπου, όπως το Κατάρ, κατά την περίοδο αναπλήρωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ευρώπης.

Την ίδια ώρα, το ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι στην ήπειρο έχει ενισχύσει τη ζήτηση για κλιματισμό και άλλες ενεργοβόρες συσκευές, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για φυσικό αέριο, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη για θέρμανση και μαγείρεμα, φυσιολογικά υποχωρεί.

Να σημειωθεί ότι το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει περίπου το ένα έκτο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ.

Στο ίδιο φόντο, επισημαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες έχουν περιορίσει τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει μείωση της πυρηνικής παραγωγής, καθώς πυρηνικοί σταθμοί σε ολόκληρη την περιοχή αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους ή να περιορίσουν την παραγωγή τους, ενώ η παραγωγή αιολικής ενέργειας ήταν χαμηλή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ως απόρροια, τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται περίπου στο 63%, σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί για αυτή την εποχή του έτους και περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

«Η Ευρώπη βρίσκεται επί του παρόντος σε τροχιά ώστε να εισέλθει στο χειμώνα με ανεπαρκές απόθεμα ασφαλείας για την αντιμετώπιση ενός ψυχρού τέλους χειμώνα, ιδίως επειδή η ποσότητα φυσικού αερίου που μπορεί να αντληθεί από τις αποθήκες σε μια ημέρα αιχμής της ζήτησης μειώνεται όσο μειώνεται το επίπεδο των αποθεμάτων», δήλωσε ο Matt Drinkwater, επικεφαλής ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στην Energy Aspects.

Υπάρχει το ενδεχόμενο η ενίσχυση του φαινομένου El Niño να προκαλέσει έναν ήπιο χειμώνα στις αρχές της περιόδου στη βορειοανατολική Ασία, μειώνοντας τη ζήτηση, ανέφερε ο Drinkwater. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «αυξάνει επίσης τον κίνδυνο το τέλος του χειμώνα να είναι πιο ψυχρό από το συνηθισμένο».

Ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Σημειώνεται ότι καθοριστικός παράγοντας είναι το κατά πόσο σημαντικές ποσότητες LNG από τη Μέση Ανατολή θα επιστρέψουν στην αγορά πριν από τον χειμώνα.

Τόσο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου όσο και εκείνα του φυσικού αερίου υποχώρησαν την Τετάρτη (26/8), καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι το Ιράν και το Ομάν θα καταλήξουν σε συμφωνία για την ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Μια ουσιαστική ανάκαμψη των εξαγωγών LNG από τη Μέση Ανατολή θα σήμαινε ότι, παρότι η Ευρώπη είναι πιθανό να εισέλθει στο χειμώνα με «άβολα χαμηλά αποθέματα», η περιοχή θα μπορούσε να διατηρήσει μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων της για την περίοδο κορύφωσης του ψύχους τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, δήλωσε ο Drinkwater.

Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν είναι βέβαιο, δεδομένης της ευμετάβλητης γεωπολιτικής κατάστασης γύρω από αυτή την κρίσιμη θαλάσσια οδό εμπορίου.

Εάν οι ροές LNG από τη Μέση Ανατολή δεν επανέλθουν σε υψηλά επίπεδα πριν από τον χειμώνα, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ υψηλές τιμές φυσικού αερίου, υψηλότερους λογαριασμούς για τους καταναλωτές και, στο χειρότερο σενάριο, περιορισμούς στην κατανάλωση φυσικού αερίου από τη βιομηχανία, σύμφωνα με τον Drinkwater.

Ο ανταγωνισμός με την Ασία για τα φορτία LNG θα παραμείνει επίσης έντονος, καθώς η παγκόσμια αύξηση της προσφοράς αναμένεται να είναι περιορισμένη τους επόμενους 12 μήνες. Τα νέα έργα στο Κατάρ δεν αναμένεται να φτάσουν σε πλήρη δυναμικότητα πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία Wood Mackenzie.

Η εταιρεία σημείωσε ότι η Ευρώπη «πλησιάζει σε επίπεδα ενεργειακής κρίσης», με ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις βραχυπρόθεσμα για την κάλυψη των αναγκών της σε φυσικό αέριο, την ώρα που πλησιάζει η προθεσμία για την απαγόρευση όλων των εισαγωγών ρωσικού LNG, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2027.

Με τις τρέχουσες τιμές, η Ευρώπη διατηρεί ένα μικρό πλεονέκτημα έναντι της Ασίας στην προσέλκυση ευέλικτων φορτίων LNG από τις ΗΠΑ, αφού ληφθεί υπόψη το υψηλότερο κόστος μεταφοράς για την αποστολή αυτών των φορτίων προς την Ασία, δήλωσε ο Fulop της Morningstar.

Ωστόσο, η Ευρώπη θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερες ποσότητες αμερικανικού LNG, εάν οι υπόλοιπες πηγές προμήθειας παραμείνουν περιορισμένες.

«Εκτιμούμε ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί περίπου 64 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αμερικανικού LNG, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 77% των συνολικών εξαγωγών LNG των ΗΠΑ», δήλωσε ο Fulop.

«Η προσέλκυση ενός τόσο ασυνήθιστα μεγάλου μεριδίου θα απαιτούσε από την Ευρώπη να προσφέρει σημαντικά υψηλότερη καθαρή απόδοση σε σχέση με την Ασία. Στο ανώτερο άκρο του εύρους, οι υψηλές τιμές θα άρχιζαν επίσης να εξισορροπούν την αγορά μέσω της μείωσης της βιομηχανικής ζήτησης και της μετάβασης σε άλλα καύσιμα», πρόσθεσε.