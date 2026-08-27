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ΑΕΚ: Κλήρωση-«φωτιά» στο Champions League – Ρεάλ, Σίτι, Ντόρτμουντ και Ρόμα στον δρόμο της
Magazino
22:45 - 27 Αυγ 2026

ΑΕΚ: Κλήρωση-«φωτιά» στο Champions League – Ρεάλ, Σίτι, Ντόρτμουντ και Ρόμα στον δρόμο της

Reporter.gr Newsroom
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Τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League έμαθε η ΑΕΚ, η οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και καλείται να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η κλήρωση έφερε στον δρόμο της «Ένωσης» συνολικά οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους, με τα παιχνίδια να περιλαμβάνουν σημαντικές εκτός έδρας αποστολές αλλά και μεγάλες αναμετρήσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ θα ταξιδέψει στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι.

Στο δεύτερο γκρουπ, η κλήρωση ανέδειξε αντίπαλο την Μπορούσια Ντόρτμουντ, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στη Γερμανία. Παράλληλα, οι «κιτρινόμαυροι» θα φιλοξενήσουν τη Ρόμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σαχτάρ, ενώ στην Αθήνα θα υποδεχθεί τη Γαλατασαράι.

Τέλος, από το τέταρτο γκρουπ, η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στην Ιταλία απέναντι στην Κόμο, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στη ΛΑΣΚ Λίντσερ, την οποία θα υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ

Ρεάλ Μαδρίτης – εντός έδρας

Μάντσεστερ Σίτι – εκτός έδρας

Μπορούσια Ντόρτμουντ – εκτός έδρας

Ρόμα – εντός έδρας

Σαχτάρ – εκτός έδρας

Γαλατασαράι – εντός έδρας

Κόμο – εκτός έδρας

ΛΑΣΚ Λίντσερ – εντός έδρας

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