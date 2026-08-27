Axios: Οι ΗΠΑ κοντά σε «γιγαντιαία» συμφωνία για τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη μεταβατική κυβέρνηση της Βενεζουέλας για την απόκτηση συμμετοχής στην ιδιοκτησία των τεράστιων πετρελαϊκών πόρων της χώρας, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Γιατί έχει σημασία: Μια τέτοια ιστορική συμφωνία θα μπορούσε να υπερδιπλασιάσει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου, αξιοποιώντας τους πόρους μιας χώρας που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα παγκοσμίως.

«Το να χαρακτηρίσουμε αυτή τη συμφωνία τεράστια θα ήταν υποτιμητικό. Είναι μαζική», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Παράλληλα, οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία έχουν διαταράξει τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και έχουν ενισχύσει τις τιμές, αυξάνοντας την πίεση για την επίτευξη συμφωνίας.

Το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών.

Στο επίκεντρο περισσότερα από 12 πετρελαϊκά πεδία

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, οι συζητήσεις αφορούν περισσότερα από δώδεκα παραγωγικά πετρελαϊκά πεδία και όχι το σύνολο των περίπου 300 δισ. βαρελιών αποδεδειγμένων αποθεμάτων της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα συγκεκριμένα κοιτάσματα θα μπορούσαν να παράγουν έως και 90 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Στο παρελθόν βρίσκονταν υπό τον έλεγχο προσώπων που συνδέονταν με το προηγούμενο καθεστώς της Βενεζουέλας, μεταξύ των οποίων και άτομα που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, αλλά και συμφερόντων που είχαν προηγουμένως κινεζικό έλεγχο.

Σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση συμμετοχής στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα μπορούσε να επωφεληθεί από την ανάπτυξη των κοιτασμάτων από ιδιωτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και αμερικανικές, με στόχο την αύξηση των πετρελαϊκών εσόδων που επιστρέφουν στη χώρα.

Κομβικό σχέδιο για τον Τραμπ

Μια συμφωνία για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της προεδρίας Τραμπ, ο οποίος έχει θέσει την ενεργειακή ασφάλεια και την ενίσχυση της αμερικανικής επιρροής στο δυτικό ημισφαίριο στον πυρήνα του λεγόμενου «Δόγματος Ντόνρο» (Donroe Doctrine).

«Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται κοντά στην κατοχύρωση του ενεργειακού μέλλοντος της Αμερικής για τις επόμενες γενιές, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά σε ολόκληρο το ημισφαίριο», δήλωσε δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ είχε αρχίσει να εξετάζει ιδιωτικά την πιθανότητα απόκτησης συμμετοχής στα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας ακόμη και πριν εγκρίνει, στις 3 Ιανουαρίου, την επιχείρηση σύλληψης του πρώην ισχυρού άνδρα της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκoτρομοκρατία στη Νέα Υόρκη.

Ο πετρελαϊκός τομέας της Βενεζουέλας οδηγήθηκε σε σημαντική υποβάθμιση, μεταξύ άλλων λόγω της διαχείρισης επί των κυβερνήσεων του Ούγκο Τσάβες, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία το 1999, και του Μαδούρο.

Ρούμπιο και Ροντρίγκες στο επίκεντρο των συνομιλιών

Τις διαπραγματεύσεις συντονίζουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Τον περασμένο μήνα, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ συναντήθηκαν με Βενεζουελάνους ομολόγους τους στο Καράκας, προκειμένου να συζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες της ενδεχόμενης συμφωνίας.

Σημαντικό ρόλο στις συνομιλίες διαδραματίζει επίσης ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ.

Η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητη στις κατηγορίες ότι η Ροντρίγκες θα μπορούσε να «παραδώσει» τους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι η συμφωνία θα αποφέρει οφέλη και στον λαό της Βενεζουέλας.

Το επόμενο βήμα

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την οριστικοποίηση της συμφωνίας παραμένει ασαφές. Ωστόσο, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ φέρεται να εξετάζει επίσκεψη στη Βενεζουέλα την επόμενη εβδομάδα, καθώς το υπουργείο του επεξεργάζεται τρόπους για την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από αμερικανικές εταιρείες.