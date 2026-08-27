ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Λαθροχειρία για να καλύψει τα ατοπήματά του – Ας θυμηθεί ποιοι πολέμησαν τους Σπαρτιάτες

Ο κ. Μαρινάκης στο επόμενο Αlitheia forum θα είναι ένα πάνελ μόνος του. Έκανε λαθροχειρία για να καλύψει τα ατοπήματα του, αναφέρει το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Στην απάντηση του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στις κυβερνητικές πηγές ακόμη: «Στην ανακοίνωση του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό και σε μια σειρά νομοθετημάτων. Επειδή ο κ. Μαρινάκης δεν μπορεί να διαψεύσει τα αλήστου μνήμης non paper, που το κόμμα του διακινούσε για την τάχα ευρεία πλειοψηφία και "αποδοχή" των πολιτικών της κυβέρνησης, κάθε φορά που στις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αθροίζονταν και αυτές των Σπαρτιατών, θυμήθηκε την προεδρική εκλογή για να θολώσει τα νερά.

Το ποιοι έκαναν αγώνα εναντίον του ναζιστικού μορφώματος των Σπαρτιατών το ξέρουν οι πολίτες.

Σε βάρος Βουλευτών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ έχουν υποβληθεί μηνύσεις από τους Σπαρτιάτες, γιατί σήκωσαν τη σημαία όχι μόνο της απαγόρευσης της πολιτικής τους καθόδου απο τον Άρειο Πάγο αλλά και της αναστολής της χρηματοδότησης τους».