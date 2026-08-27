ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Λαθροχειρία για να καλύψει τα ατοπήματά του – Ας θυμηθεί ποιοι πολέμησαν τους Σπαρτιάτες
Πολιτική
21:20 - 27 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Λαθροχειρία για να καλύψει τα ατοπήματά του – Ας θυμηθεί ποιοι πολέμησαν τους Σπαρτιάτες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κ. Μαρινάκης στο επόμενο Αlitheia forum θα είναι ένα πάνελ μόνος του. Έκανε λαθροχειρία για να καλύψει τα ατοπήματα του, αναφέρει το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Στην απάντηση του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στις κυβερνητικές πηγές ακόμη: «Στην ανακοίνωση του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό και σε μια σειρά νομοθετημάτων. Επειδή ο κ. Μαρινάκης δεν μπορεί να διαψεύσει τα αλήστου μνήμης non paper, που το κόμμα του διακινούσε για την τάχα ευρεία πλειοψηφία και "αποδοχή" των πολιτικών της κυβέρνησης, κάθε φορά που στις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αθροίζονταν και αυτές των Σπαρτιατών, θυμήθηκε την προεδρική εκλογή για να θολώσει τα νερά.

Το ποιοι έκαναν αγώνα εναντίον του ναζιστικού μορφώματος των Σπαρτιατών το ξέρουν οι πολίτες.

Σε βάρος Βουλευτών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ έχουν υποβληθεί μηνύσεις από τους Σπαρτιάτες, γιατί σήκωσαν τη σημαία όχι μόνο της απαγόρευσης της πολιτικής τους καθόδου απο τον Άρειο Πάγο αλλά και της αναστολής της χρηματοδότησης τους».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Live η παρουσίαση των 11 μέτρων για το ιδιωτικό χρέος από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Live η παρουσίαση των 11 μέτρων για το ιδιωτικό χρέος από τον Ανδρουλάκη

Κατρίνης: Χαμηλές συντάξεις, χρέη και συνεχιζόμενη ακρίβεια πίσω από τα κυβερνητικά πλεονάσματα
Πολιτική

Κατρίνης: Χαμηλές συντάξεις, χρέη και συνεχιζόμενη ακρίβεια πίσω από τα κυβερνητικά πλεονάσματα

Νέα κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την Ακρίτα: «Πυρά» Μαρινάκη, σκληρή απάντηση Τσουκαλά
Πολιτική

Νέα κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την Ακρίτα: «Πυρά» Μαρινάκη, σκληρή απάντηση Τσουκαλά

Τσάφος κατά τροπολογίας ΠΑΣΟΚ για τον λιγνίτη: Η φθηνή ενέργεια δεν νομοθετείται
Πολιτική

Τσάφος κατά τροπολογίας ΠΑΣΟΚ για τον λιγνίτη: Η φθηνή ενέργεια δεν νομοθετείται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/08/2026 - 22:15

Ρωσία: Γιατί «ρίχνει» το ρούβλι – Η μάχη του Πούτιν με το δημοσιονομικό έλλειμμα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
27/08/2026 - 22:00

ΥΠΑΑΤ: Παράταση εφαρμογής της υποχρεωτικής δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου

Ειδήσεις
27/08/2026 - 21:47

Τραμπ: Επικοινώνησα με Πούτιν, δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ – Υποβάθμισε την επίσκεψη Ράτκλιφ

Πολιτική
27/08/2026 - 21:45

Θεοδωρικάκος: Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία πρωταγωνιστούν στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Magazino
27/08/2026 - 21:30

Η χώρα που αποσύρει τις οθόνες από τα σχολεία: Γιατί επιστρέφει στα βιβλία και το χαρτί

Ειδήσεις
27/08/2026 - 21:26

Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους Καταρράκτες Δερματά

Πολιτική
27/08/2026 - 21:20

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Λαθροχειρία για να καλύψει τα ατοπήματά του – Ας θυμηθεί ποιοι πολέμησαν τους Σπαρτιάτες

Ειδήσεις
27/08/2026 - 21:05

Παπαθανάσης: €15,28 εκατ. για το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης

Ειδήσεις
27/08/2026 - 20:55

Axios: Οι ΗΠΑ κοντά σε «γιγαντιαία» συμφωνία για τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας

Magazino
27/08/2026 - 20:45

H 1η Cycladic Biennale στη Νάξο αναζητά όσα αφήνει πίσω η μνήμη

Πολιτική
27/08/2026 - 20:31

Ανδρουλάκης: Οι 11 δεσμεύσεις-συμβόλαιο τιμής του ΠΑΣΟΚ με τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
27/08/2026 - 20:25

Τουρκία: Στο στόχαστρο Βρετανός οικονομολόγος για σχόλιο περί «κοινωνιοπαθούς» Ερντογάν

Ειδήσεις
27/08/2026 - 20:20

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων - Συνεχίζονται οι αιτήσεις παρόχων

Magazino
27/08/2026 - 20:00

Πέθανε η Yayoi Kusama, η εμβληματική Γιαπωνέζα καλλιτέχνις

Χρηματιστήρια
27/08/2026 - 19:49

Ευρωαγορές: Απώλειες παρά το ράλι της Nvidia – Στο «κόκκινο» τα περισσότερα χρηματιστήρια

Ειδήσεις
27/08/2026 - 19:45

Συνάντηση Ναρίσκιν-Ράτκλιφ: Προειδοποίηση ΗΠΑ στη Ρωσία για πιθανή επίθεση στο ΝΑΤΟ; Διαψεύδει Κρεμλίνο - ΕΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
27/08/2026 - 19:30

Ανδριανός: «Πακέτο» €16,8 εκατ. για τις απώλειες του 2026 στην κτηνοτροφία στη Λέσβο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/08/2026 - 19:10

Πηγές ΥΠΕΝ για Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού: Αναληθείς οι ισχυρισμοί δόμησης στα 25 μέτρα από τη θάλασσα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 18:46

Reuters: Η Energean «κλειδώνει» deal $1 δισ. με την BP για το φυσικό αέριο στην Αίγυπτο

Ναυτιλία
27/08/2026 - 18:25

Κικίλιας από Ρόδο: Νέα πλοία, περισσότερα στελέχη και ενίσχυση της παρουσίας του Λιμενικού στο Αιγαίο

Πολιτική
27/08/2026 - 18:00

ΠΑΣΟΚ: Live η παρουσίαση των 11 μέτρων για το ιδιωτικό χρέος από τον Ανδρουλάκη

Ειδήσεις
27/08/2026 - 17:42

Reuters: Ο πόλεμος στο Ιράν φτάνει στην τελική του φάση – Ένα δαπανηρό αδιέξοδο

Σχόλια Αγοράς
27/08/2026 - 17:40

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά την ανάβαση στις 2700 μονάδες – Πιέσεις σε τράπεζες και blue chips

Πολιτική
27/08/2026 - 17:31

Κατρίνης: Χαμηλές συντάξεις, χρέη και συνεχιζόμενη ακρίβεια πίσω από τα κυβερνητικά πλεονάσματα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 17:30

Γουδή: Κατεδάφιση του πρώην Ολυμπιακού κτιρίου Badminton – Δένδιας: «Επιτέλους!»

Χρηματιστήρια
27/08/2026 - 17:11

Wall: «Άλμα» Nasdaq μετά το ισχυρό outlook της Nvidia – Ράλι στις μετοχές των ημιαγωγών

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 17:05

ΣΕΒΕ προς Πρωθυπουργό: Έξι προτεραιότητες για τις εξαγωγές - Να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ

Πολιτική
27/08/2026 - 17:03

Ν. Κακλαμάνης: Ελλάδα και Ιορδανία: δύο χώρες σταθερότητας και ειρήνης στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

Οικονομία
27/08/2026 - 16:51

Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα: Μέτρα €5,3 δισ. για 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 16:44

ΒΕΑ: 13+1 προτάσεις στον Πρωθυπουργό για ισχυρή μεταποίηση και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ