ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το είπε και το έκανε ο Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα, μετονομάζοντας τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική»
Ειδήσεις
23:50 - 27 Αυγ 2026

Το είπε και το έκανε ο Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα, μετονομάζοντας τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο προχωρά στη μετονομασία της Λίμνης Οντάριο (Lake Ontario) σε «Lake America» («Λίμνη Αμερική»), σε μια ακόμη κίνηση που κλιμακώνει την ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά, εν μέσω του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

«Η "Λίμνη της Αμερικής" είναι κάτι που σκεφτόμουν εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

«Έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Τώρα, το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός. Ίσως, λοιπόν, χρειαστεί να αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού ή/και του Ειρηνικού. Ίσως τα αλλάξουμε και τα δύο», πρόσθεσε.

Έχοντας γύρω του μεγάλους χάρτες των Μεγάλων Λιμνών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η αλλαγή της ονομασίας τίθεται «σε ισχύ αμέσως», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το επιτελείο του έχει ήδη καταθέσει «όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η λίμνη διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των υδάτων της εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ και τα «βαθύτερα σημεία» της βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος.

Η κίνηση του Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο έντονων εμπορικών αντιπαραθέσεων με τον Καναδά. Όταν ρωτήθηκε γιατί επιμένει να προκαλεί τους Αμερικανούς συμμάχους, ο Τραμπ απάντησε:

«Οι Καναδοί αξιωματούχοι μάς έχουν φερθεί πολύ άσχημα. Είναι κακοί άνθρωποι».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Καναδούς ως τους «χειρότερους» στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, κατηγορώντας τους ότι έχουν «υπεροπτική συμπεριφορά».

Η Λίμνη Οντάριο αποτελεί μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής και βρίσκεται στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 23:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο – Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 μηνών
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο – Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 μηνών

Τραμπ: Επικοινώνησα με Πούτιν, δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ – Υποβάθμισε την επίσκεψη Ράτκλιφ
Ειδήσεις

Τραμπ: Επικοινώνησα με Πούτιν, δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ – Υποβάθμισε την επίσκεψη Ράτκλιφ

Axios: Οι ΗΠΑ κοντά σε «γιγαντιαία» συμφωνία για τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας
Ειδήσεις

Axios: Οι ΗΠΑ κοντά σε «γιγαντιαία» συμφωνία για τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας

Συνάντηση Ναρίσκιν-Ράτκλιφ: Προειδοποίηση ΗΠΑ στη Ρωσία για πιθανή επίθεση στο ΝΑΤΟ; Διαψεύδει Κρεμλίνο - ΕΕ
Ειδήσεις

Συνάντηση Ναρίσκιν-Ράτκλιφ: Προειδοποίηση ΗΠΑ στη Ρωσία για πιθανή επίθεση στο ΝΑΤΟ; Διαψεύδει Κρεμλίνο - ΕΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/08/2026 - 23:50

Το είπε και το έκανε ο Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα, μετονομάζοντας τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική»

Χρηματιστήρια
27/08/2026 - 23:21

Wall Street: «Πάρτι» τεχνολογίας με τη Nvidia στο +8,7% – Άλμα 1,57% για τον Nasdaq

Ειδήσεις
27/08/2026 - 23:15

Στο «κόκκινο» Ρωσία – Βρετανία: Απειλές για πλήγματα σε βρετανικούς στόχους και μήνυμα Λονδίνου στη Μόσχα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 22:59

Μυθικοί Τεντόγλου και Καραλής στη Ζυρίχη: Κατέκτησαν πρώτη και δεύτερη θέση σε μήκος και επί κοντώ αντίστοιχα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 22:59

ΗΠΑ: Εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο – Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 μηνών

Magazino
27/08/2026 - 22:45

ΑΕΚ: Κλήρωση-«φωτιά» στο Champions League – Ρεάλ, Σίτι, Ντόρτμουντ και Ρόμα στον δρόμο της

Magazino
27/08/2026 - 22:30

Πότε ανοίγουν τα σχολεία – Οι φετινές σχολικές αργίες

Ειδήσεις
27/08/2026 - 22:15

Ρωσία: Γιατί «ρίχνει» το ρούβλι – Η μάχη του Πούτιν με το δημοσιονομικό έλλειμμα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
27/08/2026 - 22:00

ΥΠΑΑΤ: Παράταση εφαρμογής της υποχρεωτικής δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου

Ειδήσεις
27/08/2026 - 21:47

Τραμπ: Επικοινώνησα με Πούτιν, δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ – Υποβάθμισε την επίσκεψη Ράτκλιφ

Πολιτική
27/08/2026 - 21:45

Θεοδωρικάκος: Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία πρωταγωνιστούν στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Magazino
27/08/2026 - 21:30

Η χώρα που αποσύρει τις οθόνες από τα σχολεία: Γιατί επιστρέφει στα βιβλία και το χαρτί

Ειδήσεις
27/08/2026 - 21:26

Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους Καταρράκτες Δερματά

Πολιτική
27/08/2026 - 21:20

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Λαθροχειρία για να καλύψει τα ατοπήματά του – Ας θυμηθεί ποιοι πολέμησαν τους Σπαρτιάτες

Ειδήσεις
27/08/2026 - 21:05

Παπαθανάσης: €15,28 εκατ. για το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης

Ειδήσεις
27/08/2026 - 20:55

Axios: Οι ΗΠΑ κοντά σε «γιγαντιαία» συμφωνία για τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας

Magazino
27/08/2026 - 20:45

H 1η Cycladic Biennale στη Νάξο αναζητά όσα αφήνει πίσω η μνήμη

Πολιτική
27/08/2026 - 20:31

Ανδρουλάκης: Οι 11 δεσμεύσεις-συμβόλαιο τιμής του ΠΑΣΟΚ με τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
27/08/2026 - 20:25

Τουρκία: Στο στόχαστρο Βρετανός οικονομολόγος για σχόλιο περί «κοινωνιοπαθούς» Ερντογάν

Ειδήσεις
27/08/2026 - 20:20

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων - Συνεχίζονται οι αιτήσεις παρόχων

Magazino
27/08/2026 - 20:00

Πέθανε η Yayoi Kusama, η εμβληματική Γιαπωνέζα καλλιτέχνις

Χρηματιστήρια
27/08/2026 - 19:49

Ευρωαγορές: Απώλειες παρά το ράλι της Nvidia – Στο «κόκκινο» τα περισσότερα χρηματιστήρια

Ειδήσεις
27/08/2026 - 19:45

Συνάντηση Ναρίσκιν-Ράτκλιφ: Προειδοποίηση ΗΠΑ στη Ρωσία για πιθανή επίθεση στο ΝΑΤΟ; Διαψεύδει Κρεμλίνο - ΕΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
27/08/2026 - 19:30

Ανδριανός: «Πακέτο» €16,8 εκατ. για τις απώλειες του 2026 στην κτηνοτροφία στη Λέσβο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/08/2026 - 19:10

Πηγές ΥΠΕΝ για Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού: Αναληθείς οι ισχυρισμοί δόμησης στα 25 μέτρα από τη θάλασσα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 18:46

Reuters: Η Energean «κλειδώνει» deal $1 δισ. με την BP για το φυσικό αέριο στην Αίγυπτο

Ναυτιλία
27/08/2026 - 18:25

Κικίλιας από Ρόδο: Νέα πλοία, περισσότερα στελέχη και ενίσχυση της παρουσίας του Λιμενικού στο Αιγαίο

Πολιτική
27/08/2026 - 18:00

ΠΑΣΟΚ: Live η παρουσίαση των 11 μέτρων για το ιδιωτικό χρέος από τον Ανδρουλάκη

Ειδήσεις
27/08/2026 - 17:42

Reuters: Ο πόλεμος στο Ιράν φτάνει στην τελική του φάση – Ένα δαπανηρό αδιέξοδο

Σχόλια Αγοράς
27/08/2026 - 17:40

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά την ανάβαση στις 2700 μονάδες – Πιέσεις σε τράπεζες και blue chips

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ