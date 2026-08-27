Το είπε και το έκανε ο Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα, μετονομάζοντας τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο προχωρά στη μετονομασία της Λίμνης Οντάριο (Lake Ontario) σε «Lake America» («Λίμνη Αμερική»), σε μια ακόμη κίνηση που κλιμακώνει την ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά, εν μέσω του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

«Η "Λίμνη της Αμερικής" είναι κάτι που σκεφτόμουν εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

«Έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Τώρα, το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός. Ίσως, λοιπόν, χρειαστεί να αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού ή/και του Ειρηνικού. Ίσως τα αλλάξουμε και τα δύο», πρόσθεσε.

Έχοντας γύρω του μεγάλους χάρτες των Μεγάλων Λιμνών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η αλλαγή της ονομασίας τίθεται «σε ισχύ αμέσως», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το επιτελείο του έχει ήδη καταθέσει «όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η λίμνη διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των υδάτων της εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ και τα «βαθύτερα σημεία» της βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος.

Η κίνηση του Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο έντονων εμπορικών αντιπαραθέσεων με τον Καναδά. Όταν ρωτήθηκε γιατί επιμένει να προκαλεί τους Αμερικανούς συμμάχους, ο Τραμπ απάντησε:

«Οι Καναδοί αξιωματούχοι μάς έχουν φερθεί πολύ άσχημα. Είναι κακοί άνθρωποι».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Καναδούς ως τους «χειρότερους» στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, κατηγορώντας τους ότι έχουν «υπεροπτική συμπεριφορά».

Η Λίμνη Οντάριο αποτελεί μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής και βρίσκεται στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου.