Το είπε και το έκανε ο Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα, μετονομάζοντας τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική»

«Η "Λίμνη της Αμερικής" είναι κάτι που σκεφτόμουν εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.
«Έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Τώρα, το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός. Ίσως, λοιπόν, χρειαστεί να αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού ή/και του Ειρηνικού. Ίσως τα αλλάξουμε και τα δύο», πρόσθεσε.
Έχοντας γύρω του μεγάλους χάρτες των Μεγάλων Λιμνών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η αλλαγή της ονομασίας τίθεται «σε ισχύ αμέσως», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το επιτελείο του έχει ήδη καταθέσει «όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά».
Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η λίμνη διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των υδάτων της εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ και τα «βαθύτερα σημεία» της βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος.
Η κίνηση του Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο έντονων εμπορικών αντιπαραθέσεων με τον Καναδά. Όταν ρωτήθηκε γιατί επιμένει να προκαλεί τους Αμερικανούς συμμάχους, ο Τραμπ απάντησε:
«Οι Καναδοί αξιωματούχοι μάς έχουν φερθεί πολύ άσχημα. Είναι κακοί άνθρωποι».
Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Καναδούς ως τους «χειρότερους» στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, κατηγορώντας τους ότι έχουν «υπεροπτική συμπεριφορά».
Η Λίμνη Οντάριο αποτελεί μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής και βρίσκεται στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου.