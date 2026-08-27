Τουρκία: Στο στόχαστρο Βρετανός οικονομολόγος για σχόλιο περί «κοινωνιοπαθούς» Ερντογάν

Έρευνα για πιθανή «προσβολή του προέδρου» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να ξεκίνησε η τουρκική δικαιοσύνη σε βάρος του Βρετανού οικονομολόγου Τίμοθι Ας, ο οποίος ειδικεύεται στην τουρκική οικονομία και πολιτική.

Την υπόθεση μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με αφορμή βίντεο από εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στην Τουρκία και δημοσιοποιήθηκε από τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah.

Στο επίμαχο απόσπασμα, ο Ας αναφέρεται σε μια εποχή κατά την οποία, όπως λέει, εμφανίζονται ηγέτες που ενδεχομένως χαρακτηρίζονται ως «κοινωνιοπαθείς», αναφέροντας μεταξύ άλλων τον Ερντογάν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ίδιος, ωστόσο, αντιλαμβανόμενος αμέσως τη διατύπωσή του, διέκοψε τη σκέψη του και είπε: «Ωχ, δεν το εννοώ αυτό. Το παίρνω πίσω. Σταματήστε τη μαγνητοσκόπηση».

«Ήταν ένα γλωσσικό ολίσθημα»

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Βρετανός οικονομολόγος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για οποιαδήποτε έρευνα σε βάρος του.

Ο Ας χαρακτήρισε το περιστατικό «γλωσσικό ολίσθημα», επισημαίνοντας ότι διόρθωσε αμέσως τη συγκεκριμένη αναφορά. Παράλληλα, εξήγησε ότι η εκδήλωση στην οποία συμμετείχε στην Αλικαρνασσό πραγματοποιήθηκε υπό τον κανόνα του Chatham House.

Ο συγκεκριμένος κανόνας επιτρέπει τη χρήση των πληροφοριών ή των απόψεων που διατυπώνονται σε μια συνάντηση, χωρίς όμως να αποκαλύπτεται η ταυτότητα ή η ιδιότητα του προσώπου που τις εξέφρασε.

Ο Ας επιχείρησε, επίσης, να αποσαφηνίσει δημόσια τη θέση του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X. Όπως ανέφερε, δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν και υπογράμμισε ότι ο Ερντογάν έχει, κατά την άποψή του, υπερασπιστεί τη Γάζα και τους Παλαιστινίους, καθώς και την Τουρκία.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει σύγκριση μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου, επιμένοντας ότι η επίμαχη διατύπωση δεν εξέφραζε αυτή την άποψη.

Οι διώξεις για «προσβολή του προέδρου»

Η υπόθεση έρχεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έντονης χρήσης στην Τουρκία της νομοθεσίας περί «προσβολής του προέδρου».

Τα τελευταία χρόνια, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και πολιτικοί, έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με διώξεις για τον συγκεκριμένο λόγο. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι υποθέσεις αφορούν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και δημοσιεύσεις που είχαν γίνει αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Ο Τίμοθι Ας, οικονομολόγος της RBC BlueBay Asset Management, έχει μακρά παρουσία στην Τουρκία και μεγάλο κοινό στη χώρα, καθώς ταξιδεύει συχνά εκεί και σχολιάζει συστηματικά τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις.

Μέχρι στιγμής, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία εις βάρος του.