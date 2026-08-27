Η χώρα που αποσύρει τις οθόνες από τα σχολεία: Γιατί επιστρέφει στα βιβλία και το χαρτί

Γιατί η πιο ψηφιακή χώρα της Ευρώπης καταργεί τα tablets στα σχολεία.

Η κυβέρνηση της Σουηδίας προωθεί μια ανανεωμένη έμφαση στα φυσικά βιβλία, το χαρτί και τα στυλό στις αίθουσες διδασκαλίας, με στόχο να αναστρέψει την πτωτική τάση των επιπέδων αλφαβητισμού των μαθητών. Ωστόσο, η στροφή αυτή προς τα αναλογικά εργαλεία έχει προκαλέσει έντονη κριτική από εταιρείες τεχνολογίας, εκπαιδευτικούς και επιστήμονες της πληροφορικής. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνση από την τεχνολογία θα μπορούσε να επηρεάσει τις μελλοντικές προοπτικές απασχόλησης των μαθητών, βλάπτοντας ακόμη και την ανταγωνιστική οικονομία της σκανδιναβικής χώρας.

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