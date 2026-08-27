ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η χώρα που αποσύρει τις οθόνες από τα σχολεία: Γιατί επιστρέφει στα βιβλία και το χαρτί
Magazino
21:30 - 27 Αυγ 2026

Η χώρα που αποσύρει τις οθόνες από τα σχολεία: Γιατί επιστρέφει στα βιβλία και το χαρτί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Γιατί η πιο ψηφιακή χώρα της Ευρώπης καταργεί τα tablets στα σχολεία.

Η κυβέρνηση της Σουηδίας προωθεί μια ανανεωμένη έμφαση στα φυσικά βιβλία, το χαρτί και τα στυλό στις αίθουσες διδασκαλίας, με στόχο να αναστρέψει την πτωτική τάση των επιπέδων αλφαβητισμού των μαθητών. Ωστόσο, η στροφή αυτή προς τα αναλογικά εργαλεία έχει προκαλέσει έντονη κριτική από εταιρείες τεχνολογίας, εκπαιδευτικούς και επιστήμονες της πληροφορικής. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνση από την τεχνολογία θα μπορούσε να επηρεάσει τις μελλοντικές προοπτικές απασχόλησης των μαθητών, βλάπτοντας ακόμη και την ανταγωνιστική οικονομία της σκανδιναβικής χώρας.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κίνηση στους δρόμους: Η αλλαγή 12 λεπτών στα σχολεία που μειώνει το κυκλοφοριακό έως 17%
Magazino

Κίνηση στους δρόμους: Η αλλαγή 12 λεπτών στα σχολεία που μειώνει το κυκλοφοριακό έως 17%

Σουηδία: Ένοπλος με ξίφος εισέβαλε σε σχολείο – Αναφορές για πολλούς τραυματίες
Ειδήσεις

Σουηδία: Ένοπλος με ξίφος εισέβαλε σε σχολείο – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Παιδεία εκτός πραγματικότητας, νέοι χωρίς οικονομική ανεξαρτησία
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Παιδεία εκτός πραγματικότητας, νέοι χωρίς οικονομική ανεξαρτησία

Δημογραφικό: Τα σχολικά λουκέτα χτυπούν καμπανάκι για την περιφέρεια
Οικονομία

Δημογραφικό: Τα σχολικά λουκέτα χτυπούν καμπανάκι για την περιφέρεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/08/2026 - 22:15

Ρωσία: Γιατί «ρίχνει» το ρούβλι – Η μάχη του Πούτιν με το δημοσιονομικό έλλειμμα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
27/08/2026 - 22:00

ΥΠΑΑΤ: Παράταση εφαρμογής της υποχρεωτικής δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου

Ειδήσεις
27/08/2026 - 21:47

Τραμπ: Επικοινώνησα με Πούτιν, δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ – Υποβάθμισε την επίσκεψη Ράτκλιφ

Πολιτική
27/08/2026 - 21:45

Θεοδωρικάκος: Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία πρωταγωνιστούν στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Magazino
27/08/2026 - 21:30

Η χώρα που αποσύρει τις οθόνες από τα σχολεία: Γιατί επιστρέφει στα βιβλία και το χαρτί

Ειδήσεις
27/08/2026 - 21:26

Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους Καταρράκτες Δερματά

Πολιτική
27/08/2026 - 21:20

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Λαθροχειρία για να καλύψει τα ατοπήματά του – Ας θυμηθεί ποιοι πολέμησαν τους Σπαρτιάτες

Ειδήσεις
27/08/2026 - 21:05

Παπαθανάσης: €15,28 εκατ. για το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης

Ειδήσεις
27/08/2026 - 20:55

Axios: Οι ΗΠΑ κοντά σε «γιγαντιαία» συμφωνία για τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας

Magazino
27/08/2026 - 20:45

H 1η Cycladic Biennale στη Νάξο αναζητά όσα αφήνει πίσω η μνήμη

Πολιτική
27/08/2026 - 20:31

Ανδρουλάκης: Οι 11 δεσμεύσεις-συμβόλαιο τιμής του ΠΑΣΟΚ με τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
27/08/2026 - 20:25

Τουρκία: Στο στόχαστρο Βρετανός οικονομολόγος για σχόλιο περί «κοινωνιοπαθούς» Ερντογάν

Ειδήσεις
27/08/2026 - 20:20

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων - Συνεχίζονται οι αιτήσεις παρόχων

Magazino
27/08/2026 - 20:00

Πέθανε η Yayoi Kusama, η εμβληματική Γιαπωνέζα καλλιτέχνις

Χρηματιστήρια
27/08/2026 - 19:49

Ευρωαγορές: Απώλειες παρά το ράλι της Nvidia – Στο «κόκκινο» τα περισσότερα χρηματιστήρια

Ειδήσεις
27/08/2026 - 19:45

Συνάντηση Ναρίσκιν-Ράτκλιφ: Προειδοποίηση ΗΠΑ στη Ρωσία για πιθανή επίθεση στο ΝΑΤΟ; Διαψεύδει Κρεμλίνο - ΕΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
27/08/2026 - 19:30

Ανδριανός: «Πακέτο» €16,8 εκατ. για τις απώλειες του 2026 στην κτηνοτροφία στη Λέσβο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/08/2026 - 19:10

Πηγές ΥΠΕΝ για Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού: Αναληθείς οι ισχυρισμοί δόμησης στα 25 μέτρα από τη θάλασσα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 18:46

Reuters: Η Energean «κλειδώνει» deal $1 δισ. με την BP για το φυσικό αέριο στην Αίγυπτο

Ναυτιλία
27/08/2026 - 18:25

Κικίλιας από Ρόδο: Νέα πλοία, περισσότερα στελέχη και ενίσχυση της παρουσίας του Λιμενικού στο Αιγαίο

Πολιτική
27/08/2026 - 18:00

ΠΑΣΟΚ: Live η παρουσίαση των 11 μέτρων για το ιδιωτικό χρέος από τον Ανδρουλάκη

Ειδήσεις
27/08/2026 - 17:42

Reuters: Ο πόλεμος στο Ιράν φτάνει στην τελική του φάση – Ένα δαπανηρό αδιέξοδο

Σχόλια Αγοράς
27/08/2026 - 17:40

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά την ανάβαση στις 2700 μονάδες – Πιέσεις σε τράπεζες και blue chips

Πολιτική
27/08/2026 - 17:31

Κατρίνης: Χαμηλές συντάξεις, χρέη και συνεχιζόμενη ακρίβεια πίσω από τα κυβερνητικά πλεονάσματα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 17:30

Γουδή: Κατεδάφιση του πρώην Ολυμπιακού κτιρίου Badminton – Δένδιας: «Επιτέλους!»

Χρηματιστήρια
27/08/2026 - 17:11

Wall: «Άλμα» Nasdaq μετά το ισχυρό outlook της Nvidia – Ράλι στις μετοχές των ημιαγωγών

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 17:05

ΣΕΒΕ προς Πρωθυπουργό: Έξι προτεραιότητες για τις εξαγωγές - Να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ

Πολιτική
27/08/2026 - 17:03

Ν. Κακλαμάνης: Ελλάδα και Ιορδανία: δύο χώρες σταθερότητας και ειρήνης στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

Οικονομία
27/08/2026 - 16:51

Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα: Μέτρα €5,3 δισ. για 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 16:44

ΒΕΑ: 13+1 προτάσεις στον Πρωθυπουργό για ισχυρή μεταποίηση και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ