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Reuters: Η Energean «κλειδώνει» deal $1 δισ. με την BP για το φυσικό αέριο στην Αίγυπτο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:46 - 27 Αυγ 2026

Reuters: Η Energean «κλειδώνει» deal $1 δισ. με την BP για το φυσικό αέριο στην Αίγυπτο

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου Energean βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της BP στον τομέα του upstream πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, σύμφωνα με δύο πηγές που συμμετέχουν στη διαδικασία και μίλησαν στο Reuters.  

Η συμφωνία θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 1 δισ. δολάρια στην BP και περιλαμβάνει τα μερίδιά της στα παραγωγικά υπεράκτια κοιτάσματα West Nile Delta, τα οποία κατέχει από κοινού με τη Harbour, καθώς και το 50% του contractor working interest που διαθέτει στην παραχώρηση Temsah στην ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το ενδιαφέρον για το κοίτασμα Temsah

Συνιδιοκτήτης της παραχώρησης Temsah είναι η Eni, η οποία ανακοίνωσε φέτος την ανακάλυψη περίπου 2 τρισ. κυβικών ποδιών φυσικού αερίου, μετά τη γεώτρηση στο κοίτασμα Denise West.

Οι εταιρείες, μαζί με το αιγυπτιακό κράτος, εργάζονται αυτή την περίοδο για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης (FID) σχετικά με την αξιοποίηση της συγκεκριμένης ανακάλυψης μέσα στους επόμενους μήνες, όπως ανέφερε η Eni αυτή την εβδομάδα.

Η BP έχει επενδύσει περισσότερα από 35 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο τα τελευταία 60 χρόνια. Η παραγωγή φυσικού αερίου της εταιρείας στη χώρα ανήλθε πέρυσι σε 518 εκατ. κυβικά πόδια ημερησίως, καταγράφοντας πτώση περίπου 40% σε σχέση με το 2024 και σχεδόν 60% έναντι του 2023.

Ποια assets κρατά η BP

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της BP να απλοποιήσει το χαρτοφυλάκιό της και να μειώσει το χρέος και το κόστος της, η εταιρεία αναμένεται να διατηρήσει τα αιγυπτιακά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει μέσω της κοινοπραξίας Arcius με την XRG, εταιρεία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στα συγκεκριμένα assets περιλαμβάνεται και το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Zohr.

Από την πλευρά της, η Energean έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να επεκταθεί πέρα από τα εμβληματικά κοιτάσματα φυσικού αερίου που διαθέτει ανοιχτά του Ισραήλ, τα οποία έχουν επανειλημμένα τεθεί εκτός λειτουργίας εξαιτίας της σύγκρουσης στην περιοχή.

Η εταιρεία έχει στρέψει το ενδιαφέρον της προς τη Δυτική Αφρική και την Αίγυπτο, επιδιώκοντας να διευρύνει τη γεωγραφική παρουσία και το χαρτοφυλάκιό της.

Τόσο η Energean όσο και η BP αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Είχαν προηγηθεί και άλλοι ενδιαφερόμενοι

Το Reuters είχε μεταδώσει τον Ιούλιο ότι μεταξύ των ομίλων που αναμενόταν να υποβάλουν προσφορές για assets της BP στο έργο φυσικού αερίου West Nile Delta ανοιχτά της Αιγύπτου περιλαμβάνονταν η Dragon Oil, η Carlyle Group, η Energean και η Artemis Energy.

Οι πληροφορίες εκείνες είχαν προέλθει από τρεις πηγές που γνώριζαν τη διαδικασία πώλησης. Η εξέλιξη των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την Energean δείχνει πλέον ότι η ελληνική εταιρεία έχει αποκτήσει προβάδισμα στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 18:48
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