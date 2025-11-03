Φον ντερ Λάιεν σε Ζελένσκι: Επείγουσα ενεργειακή στήριξη από την ΕΕ για τον δύσκολο χειμώνα
Ειδήσεις
22:59 - 03 Νοε 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με βασικό αντικείμενο τη συνέχιση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, ενόψει του δύσκολου χειμώνα που έρχεται.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα προσφέρει επείγουσα ενεργειακή βοήθεια για να βοηθήσει τη χώρα να αντεπεξέλθει στους επόμενους μήνες, καθώς οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση.

Σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “Χ” (πρώην Twitter), η κ. φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε τον Ουκρανό Πρόεδρο ότι «η Ουκρανία δεν θα αντιμετωπίσει μόνη της τον χειμώνα». Όπως σημείωσε, η ΕΕ παραμένει στο πλευρό του ουκρανικού λαού, τόσο με άμεση ενεργειακή στήριξη, όσο και με διαρκή χρηματοδοτική συνδρομή για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας.

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Κομισιόν αποκάλυψε ότι αύριο αναμένεται να εγκριθεί το πακέτο μέτρων για τη διεύρυνση της ΕΕ, το οποίο θα αναγνωρίζει την «αξιοσημείωτη δέσμευση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή της πορεία» κατά τον τελευταίο χρόνο.

«Το μήνυμα της Επιτροπής είναι σαφές: η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει μπροστά», κατέληξε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση των Βρυξελλών να συνεχίσουν να στηρίζουν ενεργά την Ουκρανία τόσο σε ανθρωπιστικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2025 - 22:33
