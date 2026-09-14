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Ζελένσκι: «Όχι» σε προσωρινές συμφωνίες – Ζητά εγγυήσεις πριν σταματήσουν τα πλήγματα στη Ρωσία
Ειδήσεις
21:15 - 14 Σεπ 2026

Ζελένσκι: «Όχι» σε προσωρινές συμφωνίες – Ζητά εγγυήσεις πριν σταματήσουν τα πλήγματα στη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Τη διασφάλιση συγκεκριμένων δεσμεύσεων από τους διεθνείς εταίρους της ζητά η Ουκρανία, προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα απέχει από πλήγματα κατά ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων.

Τη θέση αυτή διατύπωσε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τοποθέτησή του ήρθε λίγο μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει να μην πραγματοποιούν επιθέσεις η μία εναντίον ενεργειακών στόχων της άλλης.

Ο Ζελένσκι, ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την εφαρμογή μιας τέτοιας συμφωνίας, σημειώνοντας ότι το Κίεβο δεν είναι πεπεισμένο πως η Ρωσία προτίθεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

«Πρώτο βήμα προς την ειρήνη»

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας μια συμφωνία για την αποκλιμάκωση γύρω από τις κρίσιμες υποδομές πιθανό «πρώτο βήμα προς την ειρήνη».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ουκρανία αναμένει «συγκεκριμένες ενέργειες» από τους εταίρους της, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε, επίσης, ότι το Κίεβο δεν θα θεωρούσε επαρκή μια προσωρινή ή περιορισμένη συμφωνία, αλλά επιδιώκει μια μακροπρόθεσμη και ευρύτερη διευθέτηση με τη Ρωσία.

Στο επίκεντρο ενέργεια, τρόφιμα και υποδομές

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουκρανία έχει προτείνει στους εταίρους της να εργαστούν για μια συμφωνία με τη Ρωσία που θα αποτρέπει την καταστροφή κρίσιμων υποδομών.

Όπως υποστήριξε, θα πρέπει να προστατεύονται εγκαταστάσεις και υποδομές που συνδέονται με την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η ενέργεια και η διακίνηση τροφίμων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι καθημερινά τίθενται στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις, λιμενικές υποδομές και η εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας, ενώ έκανε λόγο ακόμη και για επιθέσεις σε αποθήκες τροφίμων και φαρμάκων.

Με βάση τα παραπάνω, επανέλαβε ότι η Ουκρανία διατηρεί επιφυλάξεις για την πρόθεση της Ρωσίας να τηρήσει μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Η προϋπόθεση του Κιέβου

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία αποκλιμάκωσης θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και μακροπρόθεσμη, ώστε να μην ανατραπεί μετά από μια προσωρινή περίοδο ηρεμίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το Κίεβο θέλει να διασφαλιστεί ότι μια τέτοια συμφωνία δεν θα ακυρωθεί αφού η Ρωσία πραγματοποιήσει τις «εκλογές» της και επιτύχει, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αποκλιμάκωση των πιέσεων που σχετίζονται με τη βενζίνη και το ντίζελ.

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