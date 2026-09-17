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Λατινοπούλου εναντίον Φον Ντερ Λάιεν: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους
Πολιτική
12:49 - 17 Σεπ 2026

Λατινοπούλου εναντίον Φον Ντερ Λάιεν: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους άσκησε κριτική στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρέμβαση της κ. Λατινοπούλου ακολούθησε την ετήσια ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 16 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία η πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη περίοδο.

Απευθυνόμενη στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής επέκρινε σειρά ευρωπαϊκών πολιτικών, μεταξύ άλλων στο μεταναστευτικό, τη φορολογία, τη γραφειοκρατία, την πράσινη μετάβαση και την κοινωνική πολιτική.

«Κα φον ντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πράσινη παράνοια» και «woke ατζέντα»

Στη συνέχεια, η κ. Λατινοπούλου άσκησε κριτική στις πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση, χρησιμοποιώντας τους όρους «πράσινη παράνοια» και «woke ατζέντα».

«Μας επιβάλλετε την πράσινη παράνοια. Τη woke ατζέντα. Την ισλαμοποίηση της Ευρώπης», ανέφερε, αποδίδοντας στις πολιτικές της Κομισιόν σειρά αρνητικών επιπτώσεων για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Η ευρωβουλευτής αναφέρθηκε επίσης στις επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών στη βιομηχανία και την απασχόληση, κάνοντας λόγο για κλείσιμο εργοστασίων και απώλειες θέσεων εργασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές πλήττουν, κατά την άποψή της, την «πυρηνική οικογένεια».

Η κριτική για το μεταναστευτικό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μεταναστευτικό, ασκώντας κριτική στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Η κ. Λατινοπούλου υποστήριξε ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί εκατομμύρια μετανάστες και συνέδεσε την πολιτική της Ένωσης με ζητήματα εγκληματικότητας και νομιμοποίησης μεταναστών, κάνοντας παράλληλα αναφορά και στο δικαίωμα ψήφου.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτέλεσαν μέρος της πολιτικής κριτικής που άσκησε η ίδια προς την πρόεδρο της Κομισιόν.

Σε ειρωνικό τόνο, η ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στη συνέχεια σε μέτρα και πολιτικές που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών, λέγοντας: «Αλλά… μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και Gay Pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε».

Αιχμές για τη φον ντερ Λάιεν

Η κ. Λατινοπούλου έκανε επίσης αναφορά στις πολιτικές αντιπαραθέσεις που έχουν κατά καιρούς προκαλέσει οι επιλογές της προέδρου της Κομισιόν, ενώ έθεσε ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της θέσης της.

Όπως υποστήριξε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν διαθέτει άμεση εκλογική νομιμοποίηση από τους Ευρωπαίους πολίτες για τη συγκεκριμένη θέση και την κατηγόρησε ότι στηρίζεται πολιτικά στους Σοσιαλιστές και στον Μάνφρεντ Βέμπερ.

Η παρέμβασή της ολοκληρώθηκε με τη φράση «Κα Φον Ντερ Λάιεν, μας ρημάξατε!».

Η τοποθέτηση της Ελληνίδας ευρωβουλευτή έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε την ομιλία της φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης, η οποία περιλάμβανε μεταξύ άλλων προτάσεις για την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, την ενέργεια, τη μετανάστευση, την κλιματική ανθεκτικότητα και τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ.

Η ανάρτηση της Λατινοπούλου

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου προχώρησε στην συνέχεια σε ανάρτηση της ομιλίας της στο Ευρωκοινοβούλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζοντας: «Κα φον ντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις!

Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες.

Μας πνίξατε στους φόρους και τη γραφειοκρατία.

Τσακίσατε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας.

Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια.

Μας επιβάλλετε την πράσινη παράνοια.

Τη woke ατζέντα.

Την ισλαμοποίηση της Ευρώπης.

Πληρώνετε από την τσέπη μας εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει της γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν.

Αλλά… μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και Gay Pride!

Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε.

Βουτηγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizergate. Εξαφανισμένα μηνύματα. Άρνηση ελέγχου σας.

Και όλα αυτά χωρίς τη νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες και τα κονέ των Σοσιαλιστών και του Weber.

Κα Φον Ντερ Λάιεν μας ρημάξατε!».

{https://www.facebook.com/reel/1752084522552741}

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