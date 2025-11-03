Κουκ (Fed): Αυξημένοι οι κίνδυνοι σε απασχόληση και πληθωρισμό

Η Λίζα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Federal Reserve, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μείωση των αμερικανικών επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, υπογραμμίζοντας ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τα οικονομικά δεδομένα που θα προκύψουν έως τότε.

Μιλώντας στο Brookings Institution, η κ. Κουκ επεσήμανε πως η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε «ευαίσθητη ισορροπία», καθώς οι κίνδυνοι τόσο για την απασχόληση όσο και για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί.

«Είμαστε σε ένα σημείο όπου οι κίνδυνοι και στις δύο πλευρές της αποστολής μας – μέγιστη απασχόληση και πληθωρισμός κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα, είναι αυξημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αξιωματούχος τόνισε ότι η Fed πρέπει να αποφύγει δύο αντίθετα άκρα: Από τη μία, η διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για πολύ καιρό ενδέχεται να προκαλέσει απότομη επιδείνωση της αγοράς εργασίας.

Από την άλλη, μια πρόωρη μείωση θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να αποσταθεροποιήσει τις προσδοκίες των αγορών.

«Το να κρατήσουμε τα επιτόκια πολύ υψηλά ενισχύει την πιθανότητα η αγορά εργασίας να επιδεινωθεί ραγδαία. Το να τα μειώσουμε πολύ θα αυξήσει την πιθανότητα οι πληθωριστικές προσδοκίες να γίνουν ανεξέλεγκτες», σημείωσε.

Η Λίζα Κουκ ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις της Fed θα συνεχίσουν να λαμβάνονται “συνεδρίαση προς συνεδρίαση”, με βάση τα στοιχεία που θα εισέρχονται από την οικονομία.

Η δήλωσή της έρχεται σε μια περίοδο έντονης συζήτησης στις ΗΠΑ για το αν η Fed θα ξεκινήσει τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής στο τέλος του έτους ή θα επιλέξει να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα μέχρι να υπάρξουν πιο σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.