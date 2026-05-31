Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, ενώ το Flyover προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7, η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του Μετρό σχετίζεται με τις διαδικασίες πιστοποίησης της νέας γραμμής από τον διεθνή φορέα TÜV, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικό εγχείρημα, καθώς για πρώτη φορά στη χώρα συνδέεται νέος κλάδος σε ήδη ενεργό γραμμή Μετρό. «Πριν μπούμε στον Αύγουστο, το Μετρό θα παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς».

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα σενάρια για κυκλική γραμμή στη Θεσσαλονίκη έχουν εγκαταλειφθεί οριστικά, καθώς ο σχεδιασμός πλέον στρέφεται προς την ανάπτυξη δύο νέων γραμμών που θα υλοποιηθούν σταδιακά. «Δεν υπάρχει το μετρό με τον κύκλο, πέθανε. Αυτό ήταν μια αστειότητα, δεν μπορούσε να λειτουργήσει ούτε σιδηροδρομικά».

Οι νέοι σταθμοί

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυτική επέκταση του Μετρό, για την οποία, όπως είπε, ο σχεδιασμός έχει προχωρήσει σε συνεργασία με την Ελληνικό Μετρό. Οι νέοι σταθμοί θα καλύπτουν περιοχές όπως οι Αμπελόκηποι, η Μενεμένη, ο Εύοσμος, το Κορδελιό, η Νεάπολη, η Σταυρούπολη και η Ευκαρπία, όπου έχει ήδη προσδιοριστεί η θέση του σταθμού.

Το κόστος της επέκτασης εκτιμάται περίπου στο 1 δισ. ευρώ, με την υλοποίηση να γίνεται σταδιακά, ανάλογα με τη χρηματοδότηση. Ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι βασική πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκοί πόροι, όπως συμβαίνει παραδοσιακά με έργα Μετρό στην Ελλάδα.

Για το Flyover Θεσσαλονίκης, εξέφρασε αισιοδοξία ότι το έργο θα παραδοθεί εντός χρονοδιαγράμματος, τον Μάιο του 2027, σημειώνοντας ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά, παρά τα τεχνικά ζητήματα που έχουν προκύψει, με το εργοτάξιο να παραμένει οργανωμένο. «Μοιάζει να μπορεί να τελειώσει στον χρόνο του, δηλαδή τον Μάιο του 2027».

Αναφερόμενος στη σύνδεση του αεροδρομίου «Μακεδονία» με το Μετρό, υποστήριξε ότι οι υπάρχουσες μελέτες δεν δικαιολογούν το έργο, λόγω χαμηλής επιβατικής ζήτησης, επισημαίνοντας ότι θα είχε μεγαλύτερη χρησιμότητα μόνο αν συνέδεε και περιοχές με υψηλή συγκέντρωση δραστηριοτήτων, όπως το Πατριαρχικό, το ΙΚΕΑ και το Διαβαλκανικό Κέντρο.

Για την τιμολογιακή πολιτική, ανέφερε ότι αρμόδιος είναι ο ΟΣΕΘ, ωστόσο χαρακτήρισε την τιμή του εισιτηρίου στα 0,60 ευρώ ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται.

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα την πλήρη διαλειτουργικότητα Μετρό και ΟΑΣΘ, ώστε να χρησιμοποιείται ενιαίο εισιτήριο.

Έργα συντήρησης στην Εγνατία Οδό

Για την Εγνατία Οδό σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα συντήρησης και πιστοποίησης των 69 σηράγγων, καθώς και παρεμβάσεις στον αυτοκινητόδρομο, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ εξετάζεται και αναστολή εργασιών τα Σαββατοκύριακα.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στον κάθετο άξονα Χαλάστρας – Ευζώνων, όπου έχουν ξεκινήσει εργασίες για δεύτερο κλάδο κυκλοφορίας, ενώ για το έργο Χαλκηδόνα – Έδεσσα ο διαγωνισμός βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης.

Ανάπλαση της ΔΕΘ

Τέλος, ο υφυπουργός τάχθηκε υπέρ της άμεσης προώθησης της ανάπλασης της ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει χωρίς νέες καθυστερήσεις και ότι η Έκθεση δεν πρόκειται να μετακινηθεί.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε την επέκταση και ανάπτυξη του Μετρό ως το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο για τη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας: «Για εμένα το κλειδί είναι να προχωρήσει το Μετρό στη Θεσσαλονίκη. Είναι βασικό για την πόλη. Θα την αλλάξει δραματικά προς το καλύτερο».