ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη
14:30 - 31 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Χιλιάδες πολίτες έχουν υπογράψει την Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα, ΕΛΑΣ, από την Τρίτη το βράδυ μέχρι σήμερα, καθώς μετά τα αποκαλυπτήρια του κόμματος στο Θησείο, άνοιξε η πλατφόρμα για τις ψηφιακές υπογραφές, αλλά και τις εγγραφές των μελών της Συμπαράταξης στην ιστοσελίδα myelas.gr.  

Η Ιδρυτική Διακήρυξη της Συμπαράταξης που κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο από τον Αλέξη Τσίπρα συνοδεύεται από περισσότερες από 301 υπογραφές πολιτών, προερχόμενων από ποικίλους επαγγελματικούς χώρους και με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο και δράση.

Μεταξύ όσων υπογράφουν, από τον χώρο του πολιτισμού βρίσκονται και οι:

  • Γιώργος Αρβανίτης (φωτογράφος, κινηματογραφιστής)
  • Μάριος Αθανασίου (ηθοποιός)
  • Αθηνά Αρσένη, Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης)
  • Βασίλης Βαφέας (Σκηνοθέτης κινηματογραφιστής)
  • Κώστας Βούλγαρης (Λογοτέχνης)
  • Γεώργιος Γαϊτάνος (Εικαστικός)
  • Γιάννης Δρακόπουλος (Ηθοποιός)
  • Βασίλης Δραμουντάνης (Δ/ντης Παραγωγής Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ)
  • Κώστας Θωμαΐδης (τραγουδιστής και ραδιοφωνικός παραγωγός)
  • Ειρήνη Καζάκου (ηθοποιός)
  • Φαίη Κοκκινοπούλου (ηθοποιός)
  • Χάρης Μαυρουδής (ηθοποιός)
  • Θέμης Μουμουλίδης (σκηνοθέτης)
  • Γιώτα Νέγκα (τραγουδίστρια)
  • Ιωάννα Παππά (ηθοποιός)
  • Θανάσης Παπαγεωργίου (ηθοποιός, ιδρυτής του θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου)
  • Νίκος Πουρσανίδης (ηθοποιός)
  • Μαριάννα Τουμασάτου (ηθοποιός)
  • Αιμίλιος Χειλάκης (ηθοποιός)
Τελευταία τροποποίηση στις 31/05/2026 - 14:03
