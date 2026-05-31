Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντείνει φέτος τη μάχη κατά των εμπρησμών από αμέλεια, με αυστηρούς ελέγχους, εκατοντάδες πρόστιμα και δεκάδες συλλήψεις. Τα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του 2026 καταγράφουν σημαντική αύξηση των ανακριτικών παρεμβάσεων, την ώρα που οι ενάρξεις πυρκαγιών εμφανίζονται μειωμένες κατά 31,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Μαΐου 2026 καταγράφουν 365 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 320.795,85 ευρώ, καθώς και 60 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 54 αφορούν εμπρησμούς από αμέλεια, ποσοστό 90%, ενώ οι υπόλοιπες 6 σχετίζονται με εμπρησμούς από πρόθεση.

Τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επιείκεια απέναντι στην αμέλεια. Όπως επισημαίνουν, κάθε ενέργεια που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά εξετάζεται διεξοδικά, τεκμηριώνεται και αντιμετωπίζεται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Τα δεδομένα της περιόδου 2014-2025 αποτυπώνουν αισθητή ενίσχυση των ελεγκτικών και ανακριτικών μηχανισμών, ιδιαίτερα κατά την τελευταία διετία. Οι συλλήψεις αυξήθηκαν από 206 το 2023 σε 430 το 2024, παρουσιάζοντας άνοδο 108,7%, ενώ το 2025 παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τις 423.

Η εντατικοποίηση της δράσης της ΔΑΕΕ αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα στα δικά της στοιχεία. Από μόλις 8 συλλήψεις το 2023, η υπηρεσία έφτασε τις 51 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 537,5%, ενώ το 2025 οι συλλήψεις ανήλθαν στις 79, καταγράφοντας νέα άνοδο κατά 54,9%. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν τόσο την ενίσχυση της υπηρεσίας όσο και τη σημαντική αναβάθμιση του ανακριτικού της έργου.

Θετική εικόνα παρουσιάζει και ο Δείκτης Συλλήψεων ανά Δικογραφίες, ο οποίος ακολουθεί ανοδική πορεία την περίοδο 2015-2025. Κατά τα έτη 2024 και 2025 καταγράφηκε σημαντική μεταβολή, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στο 2,57% και στη συνέχεια στο 3,02%. Όπως σημειώνουν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά καλύτερη τεκμηρίωση των υποθέσεων και αυξημένη αποτελεσματικότητα των ανακριτικών ενεργειών.

Παρόμοια εικόνα εμφανίζουν και οι προφυλακίσεις. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια κινούνταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, το 2024 καταγράφηκαν 12 προφυλακίσεις έναντι μόλις 2 το 2023, αύξηση της τάξεως του 500%. Το 2025 ο αριθμός παρέμεινε σταθερός στις 12.

Στο μέτωπο των πυρκαγιών, τα στοιχεία δείχνουν υποχώρηση των περιστατικών το 2026. Από την αρχή του έτους έως τις 25 Μαΐου είχαν καταγραφεί 2.777 ενάρξεις πυρκαγιών, έναντι 4.032 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για μείωση κατά 1.255 συμβάντα ή περίπου 31,1%.

Πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος αποδίδουν τη μείωση στην εντονότερη παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών, στη συστηματική διερεύνηση των αιτιών, στην ταχύτερη απόδοση ευθυνών και στην αυστηρή εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων.

Το ζήτημα της πρόληψης έχει αναδείξει και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος σε πρόσφατη σύσκεψη με τους διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής υπογράμμισε την ανάγκη περιορισμού των ενάρξεων πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός συμβάντων επιβαρύνει σημαντικά τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Η κατανομή των περιστατικών διαφοροποιείται κάθε χρόνο ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Συνήθως, αυξημένη δραστηριότητα παρατηρείται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν ξεκινούν οι καθαρισμοί οικοπέδων, οι αγροτικές εργασίες και η διαχείριση υπολειμμάτων βλάστησης. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά αυτή την εικόνα.

Το 2025, οι ξηρές και ανεμώδεις συνθήκες που επικράτησαν νωρίς την άνοιξη οδήγησαν στην επιβολή καθολικής απαγόρευσης καύσης και χρήσης πυρός σε όλη τη χώρα από τις 11 έως τις 18 Μαρτίου. Ως αποτέλεσμα, ο Μάρτιος συγκέντρωσε το 46% των περιστατικών, ακολουθούμενος από τον Μάιο με 28% και τον Απρίλιο με 17%.

Αντίθετα, το 2026 οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι συχνές βροχοπτώσεις μέχρι τις αρχές Μαΐου μετέφεραν χρονικά τις υπαίθριες δραστηριότητες. Έτσι, ο Μάιος συγκέντρωσε το 36% των περιστατικών, ο Απρίλιος το 31% και ο Μάρτιος το 27%.

Σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων, κατά το 2025 τα υψηλότερα ποσοστά προστίμων και συλλήψεων καταγράφηκαν στην Αττική και την Ηλεία, με 21% η καθεμία. Ακολούθησαν η Εύβοια με 18%, η Αχαΐα με 14%, η Κέρκυρα με 13% και το Ηράκλειο με 12%. Συνολικά, η Αττική κατείχε το μεγαλύτερο ποσοστό επιβάρυνσης, φτάνοντας το 22% του συνόλου.

Για το 2026, η εικόνα μεταβάλλεται, με τη Μαγνησία να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό περιστατικών, 22%. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα και η Αχαΐα με 17%, η Βοιωτία με 16%, η Φθιώτιδα με 15% και η Άρτα με 11%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, η γεωγραφική κατανομή των περιστατικών εξαρτάται κάθε φορά από τον συνδυασμό καιρικών συνθηκών, τοπικών χαρακτηριστικών και ανθρώπινης δραστηριότητας. Για τον λόγο αυτό, οι έλεγχοι προσαρμόζονται δυναμικά στα πραγματικά δεδομένα κινδύνου.

Οι παραβάσεις που εντοπίζονται συχνότερα σχετίζονται με καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και γεωργικών υπολειμμάτων, με εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, όπως τροχοί και ηλεκτροκολλήσεις, καθώς και με αγροτικές δραστηριότητες χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, πολλές φορές οι πολίτες υποβαθμίζουν τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από μια φαινομενικά απλή παράλειψη. Ωστόσο, σε περιόδους ξηρασίας και ισχυρών ανέμων, τέτοιες ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές πυρκαγιές.

Από φέτος, η ΔΑΕΕ ενισχύεται περαιτέρω με τη δημιουργία 37 Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση που επιτρέπει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διερεύνηση των περιστατικών, ενισχύοντας παράλληλα την ομοιομορφία του ανακριτικού έργου σε εθνικό επίπεδο.

Η νέα φιλοσοφία της ΔΑΕΕ βασίζεται στην αρχή «Με γνώση αντιμετωπίζουμε το έγκλημα του εμπρησμού». Η ανάλυση των αιτιών κάθε πυρκαγιάς και η αξιοποίηση των συμπερασμάτων αποτελούν πλέον βασικά εργαλεία πρόληψης.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί κοινή ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτό, εντείνονται οι έλεγχοι και η εφαρμογή της νομοθεσίας, με σαφές μήνυμα ότι όποιος παραβιάζει τα μέτρα πυροπροστασίας, εκτελεί επικίνδυνες εργασίες χωρίς προφυλάξεις και προκαλεί κίνδυνο πυρκαγιάς από αμέλεια, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.