Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων
13:15 - 31 Μάι 2026

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Reporter.gr Newsroom
«Ο Πρωθυπουργός που στη σημερινή του ανάρτηση κάνει λόγο για δίκαιο αίτημα του νοσηλευτικού προσωπικού για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά που ο ίδιος θα υλοποιήσει, ήταν εκείνος που επέκρινε ως “λαϊκιστή” τον Νίκο Ανδρουλάκη όσες φορές η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ το κατέθεσε ως τροπολογία», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.  

«Η πραγματικότητα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή. Τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις και όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ», σημειώνει ακόμη ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας πως οι παροχές «από τα δικά του χείλη είναι σοβαρές και θεσμικές παρεμβάσεις, στα χείλη του ΠΑΣΟΚ “λεφτόδεντρα”».

«Οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους», σημειώνει ακόμη ο ίδιος και προσθέτει:

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως Πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία. Τώρα που και οι αριθμητικοί δείκτες αρχίζουν να παίρνουν την κάτω βόλτα, η γύμνια της πολιτικής του είναι πλέον ορατή. Η αριθμητική πρόοδος της οικονομίας δεν αντικατοπτρίστηκε ποτέ στην καθημερινότητά των πολιτών».

«Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακρημνίζεται», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, αναφέροντας πως το κόστος στέγασης στα αστικά κέντρα είναι αυξημένο κατά 50%, ενώ οι τιμές ενέργειας, καυσίμων και αγαθών παραμένουν δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τα εισοδήματα.

«Η ανάπτυξη αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών», υπογραμμίζει ακόμη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «μία οικονομία δύο ταχυτήτων με διαρκώς διευρυμένες ανισότητες» και σημειώνοντας πως ένα τμήμα της κοινωνίας επωφελείται από αυτή τη συγκυρία και ειδικότερα «όσοι κερδίζουν από την αύξηση των τιμών στέγης, την τουριστική άνθιση, τις ολιγοπωλιακές εταιρικές δομές προσωρινά κερδοφορούν», ενώ από την άλλη «η πλειοψηφία των χαμηλότερων και μεσαίων στρωμάτων δεινοπαθεί».

Αναφερόμενος την υγεία, ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει πως «οι ιδιωτικές δαπάνες παραμένουν οι υψηλότερες στην Ευρώπη», ενώ τονίζει ακόμη πως στην εκπαίδευση «η παραπαιδεία ανθεί με αποτέλεσμα να οξύνονται οι ανισότητες αντί να δημιουργούνται συνθήκες ίσων ευκαιριών».

«Στο συνταξιοδοτικό η μη αποκατάσταση των περικοπών του παρελθόντος σε συνδυασμό με την πληθωριστική πίεση, έχει μειώσει την πραγματική αξία των παροχών», τονίζει στη συνέχεια ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, για να καταλήξει πως «απέναντι σε αυτήν την πολιτική μιας Ελλάδας για λίγους, το ΠΑΣΟΚ εγγυάται με σχέδιο, συνέπεια και αξιοπιστία μια ανάπτυξη που θα διαχέεται δίκαια για την ευημερία όλων των πολιτών. Μια Ελλάδα για όλους».

