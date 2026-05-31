Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Νίκος Νυφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του νέου κόμματος Τσίπρα, ΕΛΑΣ, υπερασπίστηκε τη συμμετοχή του στον πολιτικό φορέα, απαντώντας σχετικά με τις παλαιότερες επικριτικές και δηκτικές αναρτήσεις του κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, ο κ. Νυφούδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, υποστήριξε πως ακριβώς η παρουσία του ιδίου στην ΕΛΑΣ καταρρίπτει τους ισχυρισμούς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δημιούργησε ένα κόμμα στα πρότυπα του ΣΥΡΙΖΑ, με πρώην στελέχη και υποστηριχτές του.

«Ένα από τα πράγματα που άκουσα τις τελευταίες μέρες ως κριτική για την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα ήταν ότι μάζεψε τους οπαδούς του, τους ακόλουθούς του και έκανε ένα κόμμα. Εγώ νομίζω ότι είμαι η απόδειξη ότι δεν έχει γίνει αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, σημείωσε πως η κριτική που είχε ασκήσει στον κ. Τσίπρα, εντάσσεται σε μία διαχρονική του στάση απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις, την οποία αποδίδει στην πολυετή ενασχόλησή του με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Βέλη» κατά του ΠΑΣΟΚ

Όσο για το ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε πως δεν θεωρεί το κόμμα όμορο πολιτικό χώρο «με την έννοια των ανθρώπων που έχουν επιλέξει να το ηγηθούν».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κατά μία έννοια τον κύκλο του, έχοντας συμμετάσχει σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι η ΕΛΑΣ απευθύνεται στους ψηφοφόρους της Κεντροαριστεράς που αισθάνονται απογοητευμένοι.

Στην επισήμανση ότι αυτό ισοδυναμεί με προσπάθεια προσέλκυσης ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, απάντησε πως το κόμμα επιχειρεί να εκφράσει όσους δεν είναι ικανοποιημένοι από τη σημερινή κατάσταση, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το ΠΑΣΟΚ είχε στη διάθεσή του τρία χρόνια για να εδραιωθεί ως κυρίαρχη δύναμη στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ

Αναφερόμενος στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ, ο κ. Νυφούδης υποστήριξε ότι η κριτική αναδεικνύει την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας στα οικονομικά των κομμάτων.

Όπως είπε, όλοι όσοι εργάζονται για το κόμμα το κάνουν σε εθελοντική βάση, ενώ τα χρήματα που διατίθενται προέρχονται από φίλους και υποστηρικτές του εγχειρήματος, καθώς και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.

«Όλα τα χρήματα τα οποία διαχειρίζεται η ομάδα που ασχολείται με τα ζητήματα προέρχονται από εθελοντές και φυσικά και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα οικονομικά στοιχεία του πρώην πρωθυπουργού είναι δημόσια διαθέσιμα μέσω των δηλώσεων πόθεν έσχες.

Παράλληλα, αντιπαρέβαλε τη θέση της ΕΛΑΣ με εκείνη των μεγάλων κομμάτων, υποστηρίζοντας ότι το νέο κόμμα δεν πρόκειται να ακολουθήσει το μοντέλο των υπερχρεωμένων κομματικών οργανισμών.