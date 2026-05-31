ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση
Πολιτική
10:50 - 31 Μάι 2026

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με ένα μήνυμα προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων ξεκίνησε την εβδομαδιαία του ανασκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, Κυριακή (31/5), τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου.  

«Ξέρω ότι αυτές τις ημέρες όλα μοιάζουν να κρίνονται από ένα γραπτό, μέσα σε λίγες ώρες. Δεν είναι όμως έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους μαθητές να μπουν στην αίθουσα «με καθαρό μυαλό» και χωρίς περισσότερο άγχος από αυτό που ήδη βιώνουν.

Όπως σημείωσε, «κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ζωή ανοίγει περισσότερους δρόμους από όσους συχνά είναι ορατοί σε αυτή την ηλικία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζόμενους, ενώ αναφέρθηκε και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη υποψηφίων και οικογενειών μέσω πανελλαδικού δικτύου ψυχολόγων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης.

Ακρίβεια και μέτρα στήριξης για νοικοκυριά

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στα κυβερνητικά πεπραγμένα, ξεκινώντας από την ακρίβεια και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες – όπως σημείωσε – παρατείνονται λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και επηρεάζουν τις τιμές και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην επέκταση της επιδότησης στο diesel και για τον Ιούνιο, με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, όπως σημείωσε, στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών, με σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι τα μέτρα αυτά δεν επιλύουν συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι προσφέρουν «μια έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία».

Έρευνες υδρογονανθράκων

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις έρευνες υδρογονανθράκων και στο ενδιαφέρον διεθνών ενεργειακών ομίλων για τη χώρα. Όπως γνωστοποίησε, οι Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν αίτημα για τη συμμετοχή του αμερικανικού ενεργειακού ομίλου στην παραχώρηση του Block 10, ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου στο Νότιο Ιόνιο.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η συγκεκριμένη κοινοπραξία έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές, χωρίς –όπως διευκρίνισε– να προδικάζει κάποιο αποτέλεσμα.

Το «Προλαμβάνω» συνεχίζεται και μετά το τέλος του ΤΑΑ

Για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «δεν σημαίνει και το τέλος εμβληματικών καινοτόμων πολιτικών μας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το πρόγραμμα “Προλαμβάνω”, το οποίο θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς έχουμε ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση 300 εκ. ευρώ για την περίοδο 2027-2030 για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, την παχυσαρκία σε ενήλικες και ανήλικους και τη νεφρική δυσλειτουργία.

Η πρόληψη ήταν για δεκαετίες ο “φτωχός συγγενής” του συστήματος υγείας στη χώρα μας. Επιλέξαμε να το αλλάξουμε αυτό και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Περισσότεροι από 317.000 συμπολίτες μας εντόπισαν εγκαίρως κάποιο εύρημα και μπόρεσαν να λάβουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Γι’ αυτό και τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων γίνονται πλέον σταθερό κομμάτι της πολιτικής μας για τη δημόσια υγεία».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κ. Μητσοτάκη:

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων
Πολιτική

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο
Πολιτική

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ