Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Με ένα μήνυμα προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων ξεκίνησε την εβδομαδιαία του ανασκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, Κυριακή (31/5), τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου.

«Ξέρω ότι αυτές τις ημέρες όλα μοιάζουν να κρίνονται από ένα γραπτό, μέσα σε λίγες ώρες. Δεν είναι όμως έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους μαθητές να μπουν στην αίθουσα «με καθαρό μυαλό» και χωρίς περισσότερο άγχος από αυτό που ήδη βιώνουν.

Όπως σημείωσε, «κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ζωή ανοίγει περισσότερους δρόμους από όσους συχνά είναι ορατοί σε αυτή την ηλικία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζόμενους, ενώ αναφέρθηκε και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη υποψηφίων και οικογενειών μέσω πανελλαδικού δικτύου ψυχολόγων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης.

Ακρίβεια και μέτρα στήριξης για νοικοκυριά

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στα κυβερνητικά πεπραγμένα, ξεκινώντας από την ακρίβεια και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες – όπως σημείωσε – παρατείνονται λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και επηρεάζουν τις τιμές και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην επέκταση της επιδότησης στο diesel και για τον Ιούνιο, με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, όπως σημείωσε, στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών, με σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι τα μέτρα αυτά δεν επιλύουν συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι προσφέρουν «μια έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία».

Έρευνες υδρογονανθράκων

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις έρευνες υδρογονανθράκων και στο ενδιαφέρον διεθνών ενεργειακών ομίλων για τη χώρα. Όπως γνωστοποίησε, οι Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν αίτημα για τη συμμετοχή του αμερικανικού ενεργειακού ομίλου στην παραχώρηση του Block 10, ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου στο Νότιο Ιόνιο.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η συγκεκριμένη κοινοπραξία έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές, χωρίς –όπως διευκρίνισε– να προδικάζει κάποιο αποτέλεσμα.

Το «Προλαμβάνω» συνεχίζεται και μετά το τέλος του ΤΑΑ

Για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «δεν σημαίνει και το τέλος εμβληματικών καινοτόμων πολιτικών μας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το πρόγραμμα “Προλαμβάνω”, το οποίο θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς έχουμε ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση 300 εκ. ευρώ για την περίοδο 2027-2030 για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, την παχυσαρκία σε ενήλικες και ανήλικους και τη νεφρική δυσλειτουργία.

Η πρόληψη ήταν για δεκαετίες ο “φτωχός συγγενής” του συστήματος υγείας στη χώρα μας. Επιλέξαμε να το αλλάξουμε αυτό και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Περισσότεροι από 317.000 συμπολίτες μας εντόπισαν εγκαίρως κάποιο εύρημα και μπόρεσαν να λάβουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Γι’ αυτό και τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων γίνονται πλέον σταθερό κομμάτι της πολιτικής μας για τη δημόσια υγεία».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κ. Μητσοτάκη: