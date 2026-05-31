Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο
12:06 - 31 Μάι 2026

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Αυτό που θα μετρήσεις στις επόμενες εθνικές εκλογές είναι «το καθαρό μήνυμα και οι καθαρές διαχωριστικές γραμμές», σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος τόνισε την Κυριακή (31/5) στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης στο Mega, πως το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στο 70% των πολιτών που ζητούν πολιτική αλλαγή, «που ζητάει, δηλαδή, να φύγει η Νέα Δημοκρατία».  

«Το υπόλοιπο 25-30% θα το πάρει έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία. Άρα, στο 70% εμείς πρέπει να απευθυνθούμε. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να αποκλείουμε, όπως και έγινε σχεδόν ομόφωνα, κάθε συνεργασία», επέμεινε ο κ. Δούκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και σημασία έχει να είναι ξεκάθαρο το τι πρεσβεύει η παράταξή του για να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ψήφους και να διαψεύσει προγνωστικά και δημοσκοπήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμαρχος της Αθήνας συνέστησε ψυχραιμία και συμπλήρωσε:

«Να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να μην αποπροσανατολιζόμαστε. Θα κάνουμε κριτική στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπως κι εκείνοι θα κάνουν σε εμάς. Νομίζω ότι προετοίμαζε το κόμμα του πολύ καιρό. Αλλά νομίζω ότι ιδεολογικός και στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Το μέτωπο πρέπει να είναι εκεί και πρέπει να είναι καθαρό. Γιατί αυτό θα μας διατηρήσει σε μια συνθήκη ανατροπής. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε και το αίτημα της πολιτικής αλλαγής νομίζω μπερδεύεται».

«Όταν λες “πολιτική αλλαγή” σημαίνει να φύγει η Νέα Δημοκρατία», επανέλαβε και αναφερόμενος στο «θετικό», όπως το χαρακτήρισε, «μήνυμα» του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για «ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση» και «ενότητα», ενώ τόνισε ότι στόχος είναι «να πιστεύουμε στη νίκη έστω και με μία ψήφο».

«Αν αλλάξουμε το αφήγημα, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να βρεθούμε πολύ χαμηλά», σχολίασε.

Ως προς το πώς θα μετατραπεί η κοινωνική πλειοψηφία που ζητά πολιτική αλλαγή σε εκλογική, ο κ. Δούκας εκτίμησε πως «ο κόσμος θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, διότι θεωρεί και πιστεύει ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την υπάρχουσα συγκυρία».

Αναφερόμενος, δε, στις δημοσκοπήσεις, υπενθύμισε πως όταν ήταν ο ίδιος υποψήφιος στον Δήμο Αθήνας στις μετρήσεις ερχόταν δεύτερος, τρίτος, ή ακόμη και τέταρτος. Σημείωσε, ωστόσο: «Δεν άλλαζα το σενάριο. Το συνέχισα και το πήγαινα. Εμείς λειτουργούμε εδώ σε μια συνθήκη προοπτικής. Ο αγώνας τώρα ξεκινάει».

Προσέθεσε, παράλληλα, πως ακόμη κι αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 2027, η εκλογική περίοδος έχει ήδη αρχίσει και συνεπώς «όλα κρίνονται τώρα».

«Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η επόμενη περίοδος και κάθε λάθος από δω και πέρα θα μετράει. Γιατί; Διότι ο κόσμος θα ψάχνει πια να ακούσει τι θα ψηφίσει. Μπαίνουμε στο τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω αν θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο, αλλά είναι σίγουρα προεκλογική περίοδος», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Άρα, αυτός που θα πει πιο καθαρά, ποιο είναι το μήνυμα, τι ζητάει και σε ποιους απευθύνεται, θα είναι αυτός ο οποίος έστω και την τελευταία στιγμή θα κερδίσει την εμπιστοσύνη. Συνεπώς: ψυχραιμία, καθαρά μηνύματα, μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία – που είναι ο ιδεολογικός και στρατηγικός μας αντίπαλος – και προσπάθεια συνολικά να παρουσιάσουμε θέσεις οι οποίες δημιουργούν συνθήκες ανατροπής».

