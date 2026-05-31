Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησε πλήγματα στα διυλιστήρια του Σαρατόφ στη Ρωσία, προκαλώντας, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, μεγάλη πυρκαγιά.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ανέφερε επίσης ότι επλήγη σταθμός άντλησης στο Λαζάρεβο, στην περιφέρεια Κίροφ της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο (30/5), ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζιαένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom.

