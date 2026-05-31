Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (Κυριακή, 31/5) ότι διευρύνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ σε νέες περιοχές του νότιου Λιβάνου, δύο ημέρες μετά την επιβεβαίωση ότι ισραηλινές δυνάμεις πέρασαν τον ποταμό Λιτάνι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «διέσχισε το Λιτάνι και επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ βόρεια του ποταμού. Η επιχείρηση επεκτείνεται σε άλλες περιοχές».

Την Παρασκευή (29/5), ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωστοποίησε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν περάσει τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια των ισραηλινών συνόρων, και συνεχίζουν την προέλασή τους προς περιοχές στρατηγικής σημασίας. Είχε προηγηθεί δήλωσή του σύμφωνα με την οποία μεγάλο τμήμα του νότιου Λιβάνου έχει χαρακτηριστεί από τον στρατό ως «ζώνη μάχης», παρά το γεγονός ότι από τις 17 Απριλίου βρίσκεται θεωρητικά σε ισχύ συμφωνία εκεχειρίας.

Στη σημερινή του ενημέρωση, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι πριν από μερικές ημέρες ξεκίνησε επιχείρηση στις περιοχές της κορυφογραμμής Μπόφορτ και του Ουάντι αλ Σαλούκι, στον νότιο Λίβανο.

Όπως αναφέρεται, στόχος της επιχείρησης είναι η εξουδετέρωση άμεσων απειλών σε τομείς βόρεια της Γαλιλαίας και της Μετούλα, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση του επιχειρησιακού ελέγχου στην περιοχή.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι «ένας σημαντικός αριθμός Ισραηλινών στρατιωτών έχει ξεκινήσει επιθετικές επιχειρήσεις με στόχο την επέκταση της προκεχωρημένης γραμμής άμυνας».

Από την πλευρά του Λιβάνου, ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ καταδίκασε χθες (Σάββατο, 30/5) την ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα, κάνοντας λόγο για «την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση» του Ισραήλ. Παράλληλα, κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι εφαρμόζει πολιτική «καμένης γης και συλλογικής τιμωρίας», υποστηρίζοντας πως «καταστρέφει πόλεις και χωριά και ωθεί στην έξοδο τους κατοίκους τους», ενώ τόνισε ότι αυτό «δεν θα του φέρει ούτε ασφάλεια, ούτε σταθερότητα».