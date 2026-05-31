Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν
10:10 - 31 Μάι 2026

Νέα τροποποιημένη πρόταση προς την Τεχεράνη απέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναθεωρώντας κομβικά σημεία του προηγούμενου σχεδίου συμφωνίας και ζητώντας αυστηρότερες εγγυήσεις από το Ιράν, με αιχμή το πυρηνικό του πρόγραμμα και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται πρόσωπα με άμεση γνώση των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε αλλαγές σε βασικές διατάξεις του αρχικού σχεδίου και απέστειλε το αναθεωρημένο κείμενο στην ιρανική ηγεσία, επιδιώκοντας πιο σαφείς και δεσμευτικές παραχωρήσεις.

Παρότι το περιεχόμενο των αλλαγών δεν έχει γίνει γνωστό, το Axios αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στις διαπραγματεύσεις σε ζητήματα που θεωρεί καθοριστικής σημασίας. Κεντρικό θέμα παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση και το μέλλον των ποσοτήτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η χώρα.

Ο Τραμπ έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι δεν θα συναινέσει σε συμφωνία που θα μπορούσε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, επιμένοντας στην πλήρη απομάκρυνση ή εξουδετέρωση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Το συγκεκριμένο ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου ύστερα από την ισραηλινοαμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ζητούν την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και την απομάκρυνση των ναρκών από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, η λειτουργία της οποίας έχει διαταραχθεί σοβαρά από την έναρξη των συγκρούσεων, επηρεάζοντας την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι πρόσθετοι όροι που θέτει η αμερικανική πλευρά ενδέχεται να καθυστερήσουν την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι δύο πλευρές έδειχναν να έχουν μειώσει σημαντικά τις μεταξύ τους αποστάσεις.

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο αμερικανικές πηγές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ενέκρινε τελικά το σχέδιο συμφωνίας που είχε τεθεί υπόψη του την Παρασκευή, μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου.

Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη θα προχωρήσει μόνο εφόσον γίνονται απόλυτα σεβαστές οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

