Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Συνεχίζεται το απόγευμα της Κυριακής (31/5) η εκτεταμένη προέλαση των ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο, με τους IDF να εξαπολύουν τη μεγαλύτερη εισβολή στη χώρα που έχει καταγραφεί τα τελευταία 25 έτη, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στην έντονη κλιμάκωση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ, και βάζοντας οριστικό τέλος στην εύθραυστη μεταξύ τους εκεχειρία. Μάλιστα, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το ιστορικό Κάστρο Μποφόρ, μία κίνηση που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε ως «ουσιαστική μεταβολή» στην πολιτική της χώρα του έναντι της Χεζμπολάχ.

Πιο αναλυτικά, στο αποκορύφωμα των επιχειρήσεων των τελευταίων ημερών, οι IDF διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι και προσέγγισαν τη Ναμπάτιε, μία πόλη, που με κυρίαρχο το σιιτικό στοιχείο, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα του νότιου Λιβάνου και θεωρείται παραδοσιακό προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, οι στρατιώτες ύψωσαν την ισραηλινή σημαία στο ιστορικό κάστρο Μπόφορτ, κοντά στη Ναμπάτιε, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα. Ο Κατζ υπογράμμισε ότι η στρατιωτική επιχείρηση αποσκοπεί στην καθιέρωση μιας «μόνιμης παρουσίας» στην περιοχή και τόνισε πως «η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμη», μέχρι η ισραηλινή κυβέρνηση να εγγυηθεί «τη διαρκή ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ».

Νετανιάχου: Επιστρέψαμε στο Μποφόρ ενωμένοι και ισχυρότεροι από ποτέ

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποίησε το γραφείο του, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η επιχείρηση στο Μποφόρ σηματοδοτεί την είσοδο της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας σε ένα νέο στάδιο, καθώς οι δυνάμεις του Ισραήλ προωθούνται βαθύτερα στον νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο διευρυμένης χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεζμπολάχ.

«Η κατάληψη του Μποφόρ είναι ένα κρίσιμο στάδιο και μια ουσιαστική μεταβολή στην πολιτική που ακολουθούμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό «να εμβαθύνει και να επεκτείνει» τον έλεγχό του σε περιοχές που, όπως είπε, βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diwquschzwx5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο ίδιος, μάλιστα, συνέδεσε την επιχείρηση με το ιστορικό και συμβολικό βάρος του Μποφόρ, το οποίο είχε καταληφθεί από ισραηλινές δυνάμεις στις πρώτες μάχες του Πρώτου Πολέμου του Λιβάνου, το 1982, και παρέμεινε υπό ισραηλινό έλεγχο έως την αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο το 2000.

«Σήμερα επιστρέψαμε στο Μποφόρ με διαφορετικό τρόπο. Επιστρέψαμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και ισχυρότεροι από ποτέ», δήλωσε ο Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ «έσπασε το φράγμα του φόβου» και αναλαμβάνει πλέον την πρωτοβουλία «σε όλα τα μέτωπα – στη Συρία, στη Γάζα και στον Λίβανο».

Σημείωσε, παράλληλα, πως το Ισραήλ έχει δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορα, με στόχο την προστασία των ισραηλινών κοινοτήτων, και υποστήριξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει χιλιάδες μαχητές της Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

«Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα ολοκληρώσουμε την αποστολή», κατέληξε.

Μάλιστα, ενώ το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας επικεντρώνεται στις εξελίξεις στον Λίβανο, το Ισραήλ κλιμακώνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις και στη Λωρίδα της Γάζας. Κατόπιν εντολής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να διευρύνουν τον έλεγχό τους σε ποσοστό που φτάνει το 70% της έκτασης του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

Βαριές απώλειες στον Λίβανο

Τα συνολικά στοιχεία καταδεικνύουν το εύρος των απωλειών που έχει προκαλέσει η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό έχουν προκαλέσει τον θάνατο 3.370 ανθρώπων, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τις 10.000. Από ισραηλινής πλευράς, περισσότεροι από 20 στρατιώτες και τέσσερις άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Στο Ισραήλ, οι αρχές έχουν διατηρήσει κλειστές τις σχολικές μονάδες σε απόσταση έως 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν περιοριστικά μέτρα για τις δημόσιες συναθροίσεις. Την ίδια στιγμή, στον Λίβανο η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται, καθώς ο ισραηλινός στρατός έχει διατάξει την άμεση απομάκρυνση των κατοίκων από δεκάδες πόλεις και χωριά, οδηγώντας σε νέο μαζικό κύμα εκτοπισμένων.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, από το κυβερνητικό μέγαρο Grand Serail, τόνισε:

«Ο Λίβανος δεν επέλεξε αυτόν τον πόλεμο. Οι διαπραγματεύσεις ίσως να μην εγγυώνται το αποτέλεσμα, αλλά αποτελούν την λιγότερο επώδυνη και δαπανηρή οδό για τη χώρα και τον λαό μας σε σχέση με τις υπάρχουσες πολεμικές εναλλακτικές».

Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο στην Τυρό

Σήμερα (31/5), καθώς οι επιχειρήσεις των IDF κλιμακώνονται, ένα ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο στην Τυρό επέφερε τον τραυματισμό 13 ανθρώπων, οι οποίοι εργάζονταν εκεί, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του νοσοκομείου Hiram στην Τύρο, τραυματίζοντας 13 μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου και προκαλώντας σημαντικές ζημιές», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου που καλεί «την διεθνή κοινότητα να βάλει τέλος στην κλιμάκωση και στην επέκταση των ισραηλινών επιθέσεων».

{https://exchange.glomex.com/video/v-diw92l8iwreh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}