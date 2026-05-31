Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Το υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε επίσημο διάβημα προς την αλβανική κυβέρνηση μετά τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Zvërnec, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Παράλληλα, ζήτησε από τις αρμόδιες αλβανικές αρχές να διερευνήσουν πλήρως το περιστατικό και να προχωρήσουν στην απόδοση τυχόν ευθυνών.

Πιο αναλυτικά, στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή».

«Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών», συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».

Το χρονικό της σύγκρουσης

Ένα εκτεταμένο τμήμα της παραλιακής ζώνης στην περιοχή Πορτονόβε, δίπλα στη λιμνοθάλασσα της Νάρτα και εντός προστατευόμενου οικοσυστήματος, έχει αποκλειστεί με συρματοπλέγματα από την εταιρεία που σχεδιάζει την κατασκευή πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος. Κάτοικοι του Ζβέρνετς και περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιδρούν εδώ και εβδομάδες, υποστηρίζοντας ότι η περίφραξη θέτει σε κίνδυνο μια ιδιαίτερα ευαίσθητη φυσική περιοχή. Το Σάββατο (30/5) επέστρεψαν στο σημείο, ζητώντας τη διακοπή των εργασιών.

Τα γεγονότα που ακολούθησαν καταγράφηκαν σε βίντεο που έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου. Οι διαμαρτυρόμενοι κατευθύνθηκαν προς την περίφραξη, ενώ ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας, αρκετοί εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με μάσκες, έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον του συγκεντρωμένου πλήθους και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ακόμη και κατά αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο. Μία γυναίκα λιποθύμησε, ενώ ένας διαδηλωτής μεταφέρθηκε βίαια πάνω από τον φράχτη και κρατήθηκε εντός του φυλασσόμενου χώρου μέχρι την παρέμβαση αστυνομικών, οι οποίοι τον απομάκρυναν. Οι εικόνες με τον πολίτη να σέρνεται στο έδαφος κυριάρχησαν στη δημόσια συζήτηση.

Η πρώτη επίσημη ενημέρωση ήρθε λίγες ώρες αργότερα από την Αστυνομική Διεύθυνση Αυλώνα. Στην ανακοίνωσή της γινόταν λόγος για συγκέντρωση που ξέφυγε από τον έλεγχο, με διαδηλωτές να επιχειρούν να καταστρέψουν την περίφραξη του εργοταξίου. Παράλληλα, υποστήριζε ότι ένας από τους συμμετέχοντες εισήλθε βίαια στον χώρο και τραυματίστηκε κατά την απομάκρυνσή του από τους ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας.

Η τοπική αστυνομία γνωστοποίησε επίσης ότι δύο υπάλληλοι ασφαλείας τέθηκαν υπό διερεύνηση, ενώ δεκαπέντε διαδηλωτές παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα με κατηγορίες που αφορούν παράνομη συνάθροιση, φθορές ξένης περιουσίας και πρόκληση ελαφρών σωματικών βλαβών. Η ανακοίνωση έδινε αρχικά την εικόνα μιας υπόθεσης δημόσιας τάξης, αποδίδοντας την κύρια ευθύνη στους διαμαρτυρόμενους.

Ωστόσο, η εκδοχή αυτή ανατράπηκε σύντομα. Η Γενική Διεύθυνση της Κρατικής Αστυνομίας εξέδωσε δημόσια συγγνώμη για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Αυλώνας, διευκρινίζοντας ότι ο πολίτης που εμφανιζόταν στα βίντεο δεν είχε εισέλθει βίαια στον χώρο, όπως είχε αρχικά αναφερθεί. Τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο του θεσμού, η ηγεσία της αστυνομίας ανακοίνωσε την άμεση παύση του επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αυλώνα, Ελιντόν Τσέλα.

Παράλληλα, η κεντρική διοίκηση της αστυνομίας υποστήριξε ότι η επίμαχη έκταση διαθέτει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και έγκυρη άδεια περίφραξης, επισημαίνοντας πως τυχόν διαφορές σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή την αξιοποίησή της πρέπει να επιλυθούν από τη Δικαιοσύνη. Παρ’ όλα αυτά, αναγνώρισε ότι υπήρξαν σφάλματα στον τρόπο διαχείρισης και παρουσίασης των γεγονότων και προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Σύλληψη ενός φύλακα ασφαλείας

Το ίδιο βράδυ, μετά τη δημοσιοποίηση και ευρεία κυκλοφορία του βίντεο με το περιστατικό, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός από τους ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, με την υποψία ότι εμπλέκεται σε παράνομη κατακράτηση ατόμου και πρόκληση ελαφράς σωματικής βλάβης από πρόθεση.

Παράλληλα, ακόμη δύο εργαζόμενοι της εταιρείας ασφαλείας ερευνώνται για την υπόθεση. Ο πολίτης που εμφανιζόταν να σέρνεται στο έδαφος δεν αντιμετωπιζόταν πλέον ως ύποπτος, αλλά ως εκείνος που είχε προχωρήσει στην καταγγελία των γεγονότων.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Για την εγγύηση της ασφάλειας της ζώνης ανάπτυξης, η οποία αποτελεί εξ ολοκλήρου ιδιωτική περιουσία, προσλήφθηκε εταιρεία security, η οποία κατείχε τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις από κρατικούς φορείς και είχε εμπειρία σε αυτόν τον τομέα.

Ωστόσο, η εξέταση του υλικού καθιστά απολύτως απαράδεκτη τη συνέχιση της συμβατικής σχέσης με αυτήν την εταιρεία. Σε καμία στιγμή η συμβεβλημένη εταιρεία security δεν έλαβε οδηγίες από εμάς να ενεργήσει αντίθετα με τις νόμιμες εξουσιοδοτήσεις της ή κατά παράβαση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στους Αλβανούς πολίτες.

Η παρέμβαση εναντίον ενός πολίτη που είχε το πλήρες δικαίωμά του να διαμαρτυρηθεί εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας, και η έλξη του εντός αυτών, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί βία εναντίον του, είναι όχι μόνο ηθικά απαράδεκτη, αλλά και ποινικά τιμωρήσιμη. Για τον λόγο αυτό, τερματίσαμε, με άμεση ισχύ, τη συμβατική σχέση με την εταιρεία security.

Ζητούμε συγγνώμη για αυτό το άσκοπο περιστατικό και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να διενεργήσουν πλήρη και αμερόληπτη διερεύνηση του συμβάντος και να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους σύμφωνα με το νόμο. Η «Zvërnec South Adriatic Development» παραμένει πλήρως διαθέσιμη στις αρχές και σε όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, με πλήρη ετοιμότητα και διαφάνεια.

Επαναβεβαιώνουμε ότι η σχέση με την κοινότητα είναι απαραίτητη για τους επενδυτές και παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία με όλους τους κατοίκους της περιοχής. Τις επόμενες εβδομάδες θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για μια πιο ουσιαστική επικοινωνία με την αξιοσέβαστη κοινότητα της περιοχής.

Λυπούμαστε επίσης που το χθεσινό άσχημο επεισόδιο αξιοποιείται για να κυκλοφορήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντελώς κατασκευασμένες εικόνες του έργου, με στόχο την προώθηση της λανθασμένης ιδέας ότι η ανάπτυξη θα καταστρέψει τη φύση.

Η διεθνής αξία του έργου έγκειται ακριβώς στη μέγιστη δέσμευσή του για εναρμόνιση του έργου με τη φύση, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα που έχουν εφαρμοστεί ποτέ, για την προστασία των ξεχωριστών οικοσυστημάτων της περιοχής, ως αναμφισβήτητη αξία της φυσικής κληρονομιάς της Αλβανίας.

Το τελικό έργο θα παρουσιαστεί στο κοινό εν ευθέτω χρόνω ως απόδειξη πέρα ​​από κάθε αμφιβολία ενός εξαιρετικού παραδείγματος αρμονίας με τη φύση».