Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον στέλνει η Τεχεράνη, με τον επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ, να δηλώνει πως δεν πρόκειται να προχωρήσει καμία συμφωνία εάν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα συμφέροντα και δικαιώματα του Ιράν.

Η δήλωση του Γκαλιμπάφ έρχεται μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναθεωρήσει την πρόταση εκεχειρίας, ζητώντας αυστηρότερες δεσμεύσεις από το Ιράν, με αιχμή το πυρηνικό του πρόγραμμα και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, διαμηνύει πως δεν θα δεχτεί καμία συμφωνία χωρίς συγκεκριμένες εγγυήσεις, υπογραμμίζοντας πως βασική προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού.

«Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία μέχρι να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι τα δικαιώματα του ιρανικού λαού έχουν διασφαλιστεί πλήρως», ανέφερε ο Γκαλιμπάφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος, μάλιστα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αμερικανικές δεσμεύσεις, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν βασίζεται σε δηλώσεις ή υποσχέσεις, αλλά σε απτά αποτελέσματα που μπορούν να επαληθευτούν στην πράξη.

«Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό κριτήριο για εμάς είναι η επίτευξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων προτού προχωρήσουμε στην εκπλήρωση των δικών μας υποχρεώσεων», είπε χαρακτηριστικά.

Τζαβανί προς Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν δύο επιλογές

Μία ημέρα πριν τις δηλώσεις Γκαλιμπάφ, ο αναπληρωτής επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Γιαντολάχ Τζαβανί, είχε δηλώσει – σε πιο έντονους τόνους – πως οι ΗΠΑ έχουν δύο επιλογές: τον κακό ή τον χειρότερο δρόμο· τονίζοντας, παράλληλα, πως η Αμερική βρίσκεται αντιμέτωπη με την αποτυχία και την παρακμή.

Ο ίδιος σημείωσε πως «οι εχθροί του Ιράν» λανθασμένα θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν μια γρήγορη νίκη σε έναν πόλεμο με το ιρανικό έθνος και υπογράμμισε ότι οι στόχοι τους (εξάλειψη της πυρηνικής δυνατότητας και εξουδετέρωση της ιρανικής ηγεσίας) απέτυχαν, οδηγώντας σε μεταβολή των περιφερειακών συσχετισμών υπέρ της Τεχεράνης, ενώ επεσήμανε πως το Ιράν κατέχει πλέον δεσπόζουσα θέση στο Στενό του Ορμούζ και έχει αποκτήσει ένα καθεστώς που αποτελεί «νόμιμο δικαίωμα του ιρανικού λαού» έπειτα από 500 χρόνια.

Το Ιράν βρίσκεται σήμερα σε «νικηφόρα και ανώτερη θέση» και έχει ήδη ανακοινώσει τους όρους του για τον τερματισμό της τρέχουσας κατάστασης, τόνισε ο ίδιος, προσθέτοντας: «Τώρα είναι η σειρά της Αμερικής να λάβει απόφαση».