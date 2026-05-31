Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ένας 15χρονος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο το βράδυ του Σαββάτου (30/5) στη Νέα Σμύρνη, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», καθώς έχασε τις αισθήσεις του αφού είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών μαζί με παρέα συνομηλίκων του.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έδειξε ότι προμηθεύτηκε το αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, παρουσιάζοντας πλαστή ταυτότητα που τον εμφάνιζε ως ενήλικα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης για πλαστογραφία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο και η κατάστασή του κρίνεται σταθερή.