Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Το Ιράν προχώρησε στην επανέναρξη της παραγωγής φυσικού αερίου σε τρεις υπεράκτιες πλατφόρμες στο κοίτασμα South Pars, το μεγαλύτερο παγκοσμίως, αφού οι ισραηλινές επιθέσεις σε χερσαίες εγκαταστάσεις είχαν αναγκάσει τη διακοπή της λειτουργίας τους, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο διευθύνων σύμβουλος της Pars Oil and Gas.

Ο Touraj Dehqani, σε δηλώσεις του μέσω του πρακτορείου Mizan στα κρατικά μέσα, τόνισε ότι οι ίδιες οι πλατφόρμες δεν υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις, αλλά είχαν ακινητοποιηθεί επειδή οι χερσαίες εγκαταστάσεις στην επαρχία Μπουσέρ, που παραλαμβάνουν και επεξεργάζονται το φυσικό αέριο, είχαν καταστραφεί, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δίκτυο μεταφοράς της παραγωγής, όπως σημειώνει η Turkiye Today.

«Η παραγωγή φυσικού αερίου έχει ξεκινήσει ξανά σε τρεις υπεράκτιες πλατφόρμες στο κοίτασμα South Pars, παρόλο που οι ίδιες δεν είχαν υποστεί ζημιές», δήλωσε ο Dehqani.

Η επανέναρξη λειτουργίας του South Pars έχει σημασία τόσο συμβολικά όσο και πρακτικά, υπογραμμίζει το Al Jazeera, καθώς το Ιράν επιχειρεί να δείξει ότι αποκαθιστά τις εγκαταστάσεις που είχαν δεχθεί επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, οι αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές είχαν πλήξει αρκετές υποδομές της χώρας, μεταξύ αυτών και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.