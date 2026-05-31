ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars
Ειδήσεις
17:55 - 31 Μάι 2026

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ιράν προχώρησε στην επανέναρξη της παραγωγής φυσικού αερίου σε τρεις υπεράκτιες πλατφόρμες στο κοίτασμα South Pars, το μεγαλύτερο παγκοσμίως, αφού οι ισραηλινές επιθέσεις σε χερσαίες εγκαταστάσεις είχαν αναγκάσει τη διακοπή της λειτουργίας τους, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο διευθύνων σύμβουλος της Pars Oil and Gas.  

Ο Touraj Dehqani, σε δηλώσεις του μέσω του πρακτορείου Mizan στα κρατικά μέσα, τόνισε ότι οι ίδιες οι πλατφόρμες δεν υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις, αλλά είχαν ακινητοποιηθεί επειδή οι χερσαίες εγκαταστάσεις στην επαρχία Μπουσέρ, που παραλαμβάνουν και επεξεργάζονται το φυσικό αέριο, είχαν καταστραφεί, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δίκτυο μεταφοράς της παραγωγής, όπως σημειώνει η Turkiye Today.

«Η παραγωγή φυσικού αερίου έχει ξεκινήσει ξανά σε τρεις υπεράκτιες πλατφόρμες στο κοίτασμα South Pars, παρόλο που οι ίδιες δεν είχαν υποστεί ζημιές», δήλωσε ο Dehqani.

Η επανέναρξη λειτουργίας του South Pars έχει σημασία τόσο συμβολικά όσο και πρακτικά, υπογραμμίζει το Al Jazeera, καθώς το Ιράν επιχειρεί να δείξει ότι αποκαθιστά τις εγκαταστάσεις που είχαν δεχθεί επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, οι αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές είχαν πλήξει αρκετές υποδομές της χώρας, μεταξύ αυτών και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»
Ειδήσεις

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας
Ειδήσεις

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ
Ειδήσεις

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης
Ειδήσεις

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ