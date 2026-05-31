ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες
Πολιτική
15:55 - 31 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Τη σημερινή (31/5) επίθεση ομάδας ατόμων από την «Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία Αθήνας» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχολίασε το Υπουργείο με σχετική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες.  

Η ομάδα πέταξε προκηρύξεις έξω από το Υπουργείο με το σύνθημα «Ελληνικά βουνά χωρίς αιολικά».

«Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με συνθήματα, ακρότητες ή πρακτικές εκφοβισμού», σημειώνει μεταξύ άλλων το ΥΠΕΝ και προσθέτει πως «προχωρά με σχέδιο, κανόνες και διαφάνεια»

«Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ θέτει σαφή όρια και αυστηρές δικλείδες προστασίας», τονίζει στη συνέχεια, για να καταλήξει:

«Η Δημοκρατία έχει κανόνες. Και το Υπουργείο θα συνεχίσει να λειτουργεί με οδηγό το δημόσιο συμφέρον, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη νομιμότητα».

Η ανάρτηση του υπουργείου:

Τελευταία τροποποίηση στις 31/05/2026 - 18:40
