ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ολοκληρώθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής (31/5) οι απολογίες των 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη για φερόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ – μία υπόθεση για την οποία συνολικά έχουν απολογηθεί ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέων 22 κατηγορούμενοι.

Ο ένας από τους δύο λογιστές που κατηγορούνται πως υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ οι άλλοι 9 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση έως 10.000 ευρώ και περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος , ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων από το 2021, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι δεν έχει προβεί σε καμία έκνομη πράξη.

«Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση. Είτε είναι δηλωμένη, είτε όχι. Οποίος έρχεται, απλώς μάς δηλώνει την έκταση κι εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούς taxis», φέρεται να είπε.

Παράλληλα, αγρότης που έλαβε επιδοτήσεις ύψους 71.000 ευρώ, φέρεται να είπε πως τα αγροτεμάχια που κατείχε ήταν μέσω τεχνικής λύσης.

