ΕΚΤ: Ανοικτό το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων – Προειδοποίηση Πανέτα για επίμονο πληθωρισμό
Οικονομία
13:13 - 29 Μάι 2026

ΕΚΤ: Ανοικτό το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων – Προειδοποίηση Πανέτα για επίμονο πληθωρισμό

Reporter.gr Newsroom
Ο αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας, Φάμπιο Πανέτα, σηματοδότησε την ανάγκη προσαρμογής της νομισματικής πολιτικής, καθώς η ΕΚΤ καλείται να διαχειριστεί τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί το νέο ενεργειακό σοκ. Μιλώντας στην ετήσια συνέλευση, ο Πανέτα τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κινηθεί «έγκαιρα και μετρημένα», με στόχο να αποτρέψει τη μετατροπή της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης σε μόνιμο πληθωριστικό φαινόμενο. Όπως υπογράμμισε, οι πρόσφατες εξελίξεις στο ενεργειακό περιβάλλον ενισχύουν την ανάγκη για επανεξέταση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μελλοντική πορεία του πληθωρισμού φαίνεται να καθιστά αναγκαία μια «αναπροσαρμογή» της στάσης της ΕΚΤ, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα ενδεχόμενες επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν πρέπει να υπάρχει προκαθορισμένη πορεία στις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας, τονίζοντας την ανάγκη ευελιξίας. Ο Πανέτα σημείωσε επίσης ότι στη συνεδρίαση του Ιουνίου (10–11 Ιουνίου) θα είναι κρίσιμο να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας μετακυλίονται στην ευρύτερη οικονομία και στις τιμές καταναλωτή. Όπως προειδοποίησε, οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι πιθανό να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα, ακόμη και στην περίπτωση ταχείας αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων. Παράλληλα, ανέφερε ότι παρατηρείται άνοδος στις προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό, ενώ πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνουν αυξήσεις τιμών στα επιχειρησιακά τους πλάνα. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες στις αγορές παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθεροποιημένες κοντά στον στόχο του 2% της ΕΚΤ, στοιχείο που, όπως είπε, λειτουργεί ως παράγοντας συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων.

