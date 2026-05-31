Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από τραυματισμό που υπέστη όταν συγκρούστηκε με οδόφραγμα ενώ κινούνταν με ποδήλατο.

Την ίδια ώρα, ένας 17χρονος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά από μαχαιριές σε περιοχή κοντά στα Ηλύσια Πεδία (Champs-Élysées).

Το βράδυ του Σαββάτου χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα τεταμένο σε πολλές γαλλικές πόλεις, όπως το Παρίσι, η Ρεν, το Στρασβούργο και η Γκρενόμπλ, με εκτεταμένα επεισόδια, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικές δυνάμεις, εμπρησμούς και βανδαλισμούς, ενώ οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 400.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιες, έκανε λόγο για επεισόδια που σημειώθηκαν σε 15 πόλεις της χώρας, σημειώνοντας επίσης ότι τουλάχιστον 57 αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diwurlyadtld?integrationId=eexbs1jkg0kofln}